Андалузија под водом након рекордних падавина

30.10.2025
Западну Андалузију јуче је захватио потпуни хаос након што су регију погодиле бујичне кише, поплаве и низ снажних олуја.
Шпанска метеоролошка агенција АЕМЕТ прогласила је црвени аларм, највиши степен опасности, за провинцију Хуелва која је најтеже погођена, док су Севиља и унутрашња подручја били под наранџастим упозорењем.
Црвени аларм активиран је у сриједу рано ујутро због екстремних падавина које су досезале до 60 mm у једном сату и више од 120 mm у 12 сати. Метеоролози овај догађај називају једном од најинтензивнијих јесенских олуја у новијој историји, а настала је сударом дубоког атлантског система с топлим и влажним ваздухом изнад Кадишког залива.
У Гибралеону, малом граду петнаестак километара сјеверно од Хуелве, вјерује се да је торнадо одговоран за пустошење улица, остављајући иза себе траг разарања. Видео записи подијељени на интернету приказују уништене терасе, оштећене кровове и крхотине разбацане по улицама након што је, како су описали свједоци, "урлајући ветар" протутњао градом у само неколико минута.
До поднева су се драматичне сцене одвијале дуж цијеле западне обале. Улице у Мазагону претвориле су се у ријеке, док је Алмонте остао дјелимично под водом након што су се одводи прелили.
Тамошње локалне власти су упозориле да канализацијски систем више не може да издржи и да ће, ако се киша настави, то постати озбиљан проблем. Поплаве су погодиле и кампус Ел Кармен универзитета у Хуелви, где су хитне службе помагале студентима док су паркиралишта и стазе нестајали под водом.
Цивилна заштита Андалузије потврдила је да је примила бројне позиве због поплава, срушених стабала и штете од олује широм провинције.
Севиља је у сриједу забиљежила најобилније падавине у својој историји, што је изазвало потпуни хаос у граду тачно на прву годишњицу катастрофалних поплава које су у Валенсији однијеле више од 200 живота. Огорчени становници оптужују власти да нису научиле лекције из прошлогодишње трагедије, пише The Оливе Press.
Улице, домови и подземне гараже убрзо су се нашле под водом, а саобраћај у андалузијској пријестоници био је потпуно паралисан. Државна метеоролошка агенција Аемет потврдила је да је срушен досадашњи рекорд забиљежен на станици аеродрома Севиља, која податке прикупља од 1951. године. Претходни рекорд од 109,3 mm, постављен у новембру 1997. године, премашен је за само 13 сати.
Обилна киша изазвала је више од 600 хитних интервенција широм града. Путеви попут Ронда дел Тармагуило, Авеније Канзас Сити и обилазнице СЕ-20 биле су потпуно потопљене, а спасилачке екипе газиле су воду до струка како би извукле возаче и пјешаке на сигурно.
На улици Кале ТРивс Католикос снимљен је пролазник како на леђима носи старијег мушкарца кроз поплаву, а снимак је постао вирални симбол људскости усред хаоса.
Драматичне сцене одвијале су се и у болници Вирген Макарена, где су ходници и собе за лијечење били поплављени, због чега је особље морало да премјести пацијенте док је вода цурила са плафона.
У оближњем Дос Херманасу ватрогасци су спашавали школарце, преносећи их кроз бујицу која је текла испред њихове школе.
Иако је град сатима био под водом, на снази је остао само наранџасти аларм, што је изазвало талас бијеса на друштвеним мрежама.
Градска полиција до средине поподнева забиљежила је 228 инцидената, укључујући десетине спашавања, саобраћајних несрећа и поплављених домова.
Паркови и гробља су затворени, а активиран је и Територијални план за хитне случајеве.
Службеници су изјавили да је Севиља примила 20% просечне годишње количине падавина у само једном сату, називајући то "ванредним догађајем".
Ипак, за многе становнике, поплава у сриједу није била само природна катастрофа, већ посљедица пропуста у планирању који болно подсјећа на смртоносне грешке у Валенсији, тачно годину дана раније, пише Индекс.хр.
