На Куби евакуисано 120.000 људи након урагана Мелиса

04.11.2025
07:44
Око 120.000 људи и даље је евакуисано на Куби након што је снажни ураган Мелиса прошле сриједе погодио источни дио острва, саопштили су званичници.
Према прелиминарним подацима владе, укупно 45.282 куће су оштећене, док је 1.552 школа претрпило штету, од којих је око 200 већ обновљено, преноси Ефе.
Број погинулих није пријављен, па Куба и даље нема смртних случајева од урагана, за разлику од Јамајке, Хаитија и Бахама.
Гувернерка провинције Гранма, Јанеци Тери, навела је да су највеће потешкоће забиљежене у општини Рио Кауто, гдје су поплаве изазване порастом ријеке почеле да јењавају.
Министарка просвјете Наима Аријатна Трухиљо саопштила је да су многе образовне установе коришћене као склоништа за евакуисане становнике.
У здравственом сектору оштећен је 461 објекат, укључујући болнице, поликлинике и апотеке.
Снабдијевање електричном енергијом дјелимично је обновљено - у провинцији Лас Тунас струја је доступна за 94,5 одсто потрошача, док је у Холгину, Гранми и Гвантанаму доступност 40,5, 58,7 и 50,4 одсто, према ријечима министра енергетике и рударства Висентеа де ла О Левија.
У пољопривреди је пријављена штета на 78.700 хектара, од чега више од половине чине засади банана.
Ураган Мелиса изазвао је поплаве, изливање ријека, клизишта и значајна оштећења инфраструктуре и усјева.
