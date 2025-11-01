Logo

Помоћ тешко стиже угроженима након удара урагана "Мелиса"

Извор:

Агенције

01.11.2025

20:55

Коментари:

0
Помоћ тешко стиже угроженима након удара урагана "Мелиса"
Фото: Tanjug / AP

Спасиоци и хуманитарни радници улажу велике напоре широм Јамајке да би доставили храну и воду и стигли до заједница које су остале изоловане четири дана након удара урагана "Мелиса".

У појединим дијеловима земље људи су приморани да користе мутну воду из ријека за свакодневну употребу, док други једу кокос и пеку хљебно дрво.

Неопходна помоћ почела је да стиже у погођена мјеста Сент Елизабет и Вестморланд, у којима су оборени бетонски стубови, а дрвеће разбацано по путевима.

Министар за социјалну заштиту Пирнел Чарлс био је у конвоју служби за хитне интервенције на путу да доставе готове оброке, воду, цераде, ћебад, лијекове и друге основне потрепштине.

"Мелиса" је за собом оставила пустош, кидајући далеководе, рушећи зграде и уништавајући поља усјева.

Неки људи пјешачили су километрима у потрази за основним намирницама и да би сазнали информације о својим најближима.

Више од 60 одсто острва остало је без струје. Хеликоптери достављају храну у одсјеченим насељима.

Таг:

