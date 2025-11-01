Logo

Пуњач се запалио док је дјечак спавао: Мајка објавила језиве фотографије опекотина

01.11.2025

20:15

Деветогодишњи дјечак из Луизијане замало је умро у својој кући када се кабл за пуњење заплео у метални ланац око његовог врата и запалио.

Мајка Лаура Мороу се 19. октобра пробудила у 5 ујутру и доживјела праву ноћну мору када је њен син Ештин Питс задобио страшне опекотине око цијелог врата и лијеве руке у свом дому у Џени, у Луизијани.

Његов плач и позив упомоћ пробудили су његове родитеље, који су га одмах одвели у Хитну помоћ, прије него што је пребачен на одјељење за опекотине у Шривпорту.

Дјечак је спавао када је његов ланац дошао у контакт са каблом од пуњача. Његова мајка објавила је фотографије језивих повреда у жељи да упозори друге родитеље да не дозволе дјеци да своје таблете и друге уређаје пуне у кревету, пише Мирор.

Питс је спавао поред свог пуњача, који је био прикључен на продужни кабл, написала је његова мајка Лорен Мороу на Фејсбуку.

У неком тренутку током ноћи дошло је до благог одвајања споја, што је омогућило да ланац дотакне металне зупце пуњача. У том тренутку дошло је до струјног удара и запаљења.

"Чуо се јак прасак, пробудио сам се и почео да се тресем. Викао сам "упомоћ", а онда сам престао да дрхтим. Ја и брат смо трчали до собе и звали родитеље", испричао је дјечак за локалну телевизију.

Опекотина је била толико снажна да се узорак ланца дословно утиснуо у његову кожу. Мајка је у болници проживјела шок кад је схватила колико је мало недостајало да изгуби сина.

"Сломила сам се и почела да плачем. Нисам могла да гледам опекотине, изашла сам из собе. Кад сам схватила шта је могло да се догоди, једино сам помислила, могли смо сада да планирамо сахрану", рекла је мајка.

Дјечак се тренутно налази у стабилном стању и, према ријечима љекара, очекује се потпуни опоравак. Његова мајка сада упозорава родитеље широм свијета да не остављају пуњаче укључене поред дјеце у кревету, како би се спријечиле сличне трагедије.

(Телеграф.рс)

