Од 2026. куповина у Њемачкој више неће бити иста

01.11.2025

18:05

Од 2026. куповина у Њемачкој више неће бити иста
Фото: Pixabay / igorovsyannykov

2026. година доноси велике промјене у начину куповине у Њемачкој. Нова правила, строжи закони и све више технологије мијењају начин на који ће супермаркети, интернетски трговци и купци функционисати.

Нова државна ознака за узгој животиња

Од марта 2026. уводи се државни лого за услове узгоја. На свакој амбалажи свињског меса јасно ће бити назначено како је животиња живјела - искључиво у затвореном простору или с приступом вањским површинама, пише "Билд".

Алди Суд укида јефтино месо

Од јануара 2026. Алди Суд уклања месо из најнижег степена узгоја (код говедине, перади, свињетине и других врста). Јефтино месо властитих робних марки тиме постаје прошлост.

И остали трговци планирају слиједити примјер - до 2030. велике трговачке мреже обећавају више добробити за животиње и потпуни престанак продаје меса из лоших услова узгоја.

Више дигиталних програма вјерности

Трговине све више уводе дигиталне бодовне програме. Алди Норд тестира систем награђивања путем апликације, док двије трећине супермаркета планира 2026. године додатно улагати у задржавање купаца, према истраживању консултантске куће Мекинси.

За купце то значи - мобилни постаје обавезан при куповини, а дигитални купони постају свакодневица.

Лијекови у дрогеријама и дисконтима

До краја 2025. дрогеријски ланац ДМ планира продавати безрецептне лијекове путем властите интернете трговине. Сличне планове имају и Росман те дисконтни див Лидл.

Велики преговори о цијенама

Ове јесени воде се важни преговори између трговачких ланаца (попут Лидла, Едеке и Rewea) и добављача о цијенама и пласману производа.

Исход би могао значити пораст цијена или нестанак појединих производа с полица. Према информацијама из индустрије, посебно би могли поскупјети чоколада, кафа и безалкохолна пића.

Нова правила и закони ЕУ-а

Трговци се морају припремити и на низ европских прописа који ступају на снагу.

· Нова уредба о амбалажи (август 2026.) - паковања морају бити еколошки прихватљивија и лакше рециклабилна.

· Ново право на поправак - продавци ће морати нудити поправак или замјенске дијелове, а не само нови производ.

· Ново законодавство о одговорности производа - трговци ће сносити већу одговорност ако уређаји или дигитални производи буду неисправни.

· Нова правила о оброчној куповини - системи "купи сада, плати касније" биће строже надзирани; купци ће морати доказати да могу отплатити кредит.

· Строжа правила оглашавања - изрази попут "еколошки" или "климанеутрално" моћи ће се користити само ако су доказиви, и то од јесени 2026.

Укратко, 2026. доноси велику модернизацију и транспарентност у њемачкој малопродаји - али и више одговорности за трговце, уз већи притисак на цијене и потрошачке навике, наводи "Феникс магазин".

