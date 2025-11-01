Полиција заплијенила имовину вриједну 1,29 милијарди евра

Извор:
СРНА
01.11.2025
17:56
Италијанска пореска полиција заплијенила је имовину вриједну 1,29 милијарди евра од холдинг компаније "Лагфин", са сједиштем у Луксембургу, у оквиру истраге о превари.
"Лагфин" је већински акционар "Кампарија", основаног 1860. године, једног од највећих свјетских произвођача жестоких пића.
Судија у Монци одобрио је налог за пљенидбу, коју је полиција описала као мјеру предострожности док истражује наводе о утаји пореза.
Истрага је почела пореском ревизијом након спајања у којем је "Лагфин" апсорбовао своју италијанску подружницу.
"Лагфин" је у саопштењу навео да је истрага повезана са пореским спором који је почео прије отприлике двије године и који никада ни на који начин није укључивао "Кампари групу".
Компанија је нагласила да је увијек поштовала важеће прописе и законе.
