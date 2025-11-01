Logo

Полиција заплијенила имовину вриједну 1,29 милијарди евра

Извор:

СРНА

01.11.2025

17:56

Коментари:

0
Полиција заплијенила имовину вриједну 1,29 милијарди евра
Фото: Pixabay

Италијанска пореска полиција заплијенила је имовину вриједну 1,29 милијарди евра од холдинг компаније "Лагфин", са сједиштем у Луксембургу, у оквиру истраге о превари.

"Лагфин" је већински акционар "Кампарија", основаног 1860. године, једног од највећих свјетских произвођача жестоких пића.

Судија у Монци одобрио је налог за пљенидбу, коју је полиција описала као мјеру предострожности док истражује наводе о утаји пореза.

marke km

Хроника

Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ

Истрага је почела пореском ревизијом након спајања у којем је "Лагфин" апсорбовао своју италијанску подружницу.

"Лагфин" је у саопштењу навео да је истрага повезана са пореским спором који је почео прије отприлике двије године и који никада ни на који начин није укључивао "Кампари групу".

Компанија је нагласила да је увијек поштовала важеће прописе и законе.

Подијели:

Тагови:

Италија

zaplijenjena roba

utaja poreza

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Акција Вранглер

Хроника

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

1 мј

0
Бранко Лазић оптужен да је оштетио буџет Српске за око 125.000 КМ

Хроника

Бранко Лазић оптужен да је оштетио буџет Српске за око 125.000 КМ

1 мј

1
Преваром узео пола милиона евра из буџета Србије

Србија

Преваром узео пола милиона евра из буџета Србије

2 мј

0
Утајом пореза оштетила буџет за 78.000 КМ

Хроника

Утајом пореза оштетила буџет за 78.000 КМ

3 мј

0

Више из рубрике

Бијела кућа донијела још једну необичну одлуку

Свијет

Бијела кућа донијела још једну необичну одлуку

2 ч

0
Детаљи пуцњаве на Криту: Сукоб двије породице довео до крвопролића

Свијет

Детаљи пуцњаве на Криту: Сукоб двије породице довео до крвопролића

2 ч

0
Кинеска војска у приправности: Пекинг љут због нове провокације

Свијет

Кинеска војска у приправности: Пекинг љут због нове провокације

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

56

Сјајан почетак новембра: Ове хороскопске знакове очекују срећа, успјех и богатство

19

39

Ђина Џиновић поново у центру пажње

19

38

Двије саобраћајне незгоде код петље Подлугови, саобраћај успорен

19

30

Забрана телефона у школама – потребна мјера или престрога одлука?

19

25

Берковићи: Плодна земља, честити људи, а скоро непостојећа улагања у ову општину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner