Кинеска војска у приправности: Пекинг љут због нове провокације

01.11.2025

17:24

Фото: Youtube / Printscreen / ShanghaiEye

Напетости у Јужном кинеском мору поново су избиле након што су Филипини, уз подршку својих савезника, спровели заједничку војну патролу у водама које Пекинг сматра својим.

Кина је на то реаговала оштро, подигавши ниво борбене готовости и оптуживши Манилу да угрожава стабилност региона.

Спор око контроле над тим стратешким подручјем све више прераста у глобално питање у које су укључене и Сједињене Америчке Државе.

Кина у стању приправности

Кинеска војска је саопштила да су њене снаге "у високом степену приправности" након што су 30. и 31. октобра регистровале заједничку патролу коју су Филипини спровели са својим партнерима у спорним водама.

Наводи се да је кинеска страна надзирала активности током оба дана, оцјењујући да су оне "озбиљно поткопале регионални мир и стабилност".

У саопштењу су Филипини означени као "извор проблема", док је Јужно заповједништво кинеске војске поручило да ће "одлучно штитити национални територијални суверенитет и поморска права и интересе".

Заједничке вјежбе савезника

У исто вријеме, Вашингтон и Манила додатно су учврстили војну сарадњу, најавивши формирање нове радне групе која ће д‌јеловати и у области Јужног кинеског мора - једном од најважнијих свјетских трговачких путева кроз који пролази роба у вриједности већој од три билиона долара годишње.

У дводневним маневрима учествовале су снаге Аустралије, Новог Зеланда, Филипина и САД. Америчка Седма флота саопштила је да је циљ вјежбе био да се покаже "колективна посвећеност јачању регионалне и међународне сарадње у подршци слободној и отвореној индо-пацифичкој регији".

Спор без рјешења

Кина полаже право на скоро цијело Јужно кинеско море, укључујући дијелове које такође потражују Брунеј, Индонезија, Малезија, Филипини и Вијетнам. Иако је Стални арбитражни суд у Хагу 2016. године пресудио да кинеске територијалне тврдње "нису утемељене на међународном праву", Пекинг ту одлуку и даље одбацује, преноси "24Sedam".

