Грчка: Двоје убијено и 10 повријеђених у пуцњави на Криту

Мушкарац и жена су убијени, а најмање 10 људи је повријеђено у пуцњави у селу на грчком острву Крит у случају породичне освете, рекао је полицијски званичник.
Нема информација о нападачу који је пуцао у селу Вориција.
Други полицијски званичник рекао је да је напад услиједио након експлозије бомбе у петак увече на градилишту.
Крит има историју насилних освета међу породицама због повреде части и наводних увреда.
Највиши грчки полицијски званичници, укључујући шефа полицијских снага и шефа јединице за борбу против организованог криминала, кренули су на Крит након пуцњаве.
