Logo

Грчка: Двоје убијено и 10 повријеђених у пуцњави на Криту

Извор:

Agencije/Reuters

01.11.2025

15:22

Коментари:

0
Грчка: Двоје убијено и 10 повријеђених у пуцњави на Криту

Мушкарац и жена су убијени, а најмање 10 људи је повријеђено у пуцњави у селу на грчком острву Крит у случају породичне освете, рекао је полицијски званичник.

Нема информација о нападачу који је пуцао у селу Вориција.

Други полицијски званичник рекао је да је напад услиједио након експлозије бомбе у петак увече на градилишту.

Крит има историју насилних освета међу породицама због повреде части и наводних увреда.

grcka zastava

Економија

Хаос у Грчкој: Затвара се скоро половина филијала поште

Највиши грчки полицијски званичници, укључујући шефа полицијских снага и шефа јединице за борбу против организованог криминала, кренули су на Крит након пуцњаве.

Подијели:

Тагови:

Грчка

Krit

pucnjava

ubijeni civili

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јак земљотрес погодио Грчку

Свијет

Јак земљотрес погодио Грчку

1 седм

0
Grčka država grad

Свијет

Планирате ускоро у Грчку? Важне информације које треба да знате

1 седм

0
Грчки премијер: Радни дан од 13 сати је лажна вијест!

Свијет

Грчки премијер: Радни дан од 13 сати је лажна вијест!

1 седм

0
Грчка усвојила контроверзни закон: Отворен пут ка радном дану од чак 13 сати

Свијет

Грчка усвојила контроверзни закон: Отворен пут ка радном дану од чак 13 сати

2 седм

0

Више из рубрике

УЖАС: Насмрт претукао супругу, па тјерао дјецу да чисте крв

Свијет

УЖАС: Насмрт претукао супругу, па тјерао дјецу да чисте крв

1 ч

0
Ирански министар спољних послова: Техеран наставља да обогаћује уранијум

Свијет

Ирански министар спољних послова: Техеран наставља да обогаћује уранијум

1 ч

0
Напуштене орке, мама и син, изводе трикове у празном базену

Свијет

Напуштене орке, мама и син, изводе трикове у празном базену

2 ч

0
Невјероватно: Кинези створили робо-диносаурусе

Свијет

Невјероватно: Кинези створили робо-диносаурусе

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

15

55

Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

15

54

Ромски хороскоп за новембар: Један знак окитиће се златом, а једном стиже заслужени мир

15

51

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

15

45

Apple Watch добија сопствену верзију Whatsapp-a

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner