Хаос у Грчкој: Затвара се скоро половина филијала поште

Извор:

Телеграф

31.10.2025

10:19

Хаос у Грчкој: Затвара се скоро половина филијала поште
Фото: Pixabay

Скоро половина филијала Грчке поште (ЕЛТА) широм те земље биће затворено од понедјељка, 3. новембра.

Како преноси Катимерини, одлучено је да трајно обуставе рад 204 филијале, од укупно 456 које су тренутно у власништву државне поштанске компаније.

Међу онима које ће обуставити рад, 40 налази на Атици.

У питању је смањење од приближно 45 одсто укупне мреже.

Рак испод хотелског кревета

Занимљивости

У хотелском кревету нашао створење које му је следило крв

Према ријечима руководства компаније, то су поште са ограниченим саобраћајем и ниском комерцијалном активношћу, што чини њихово затварање неопходним у контексту финансијске рационализације коју ЕЛТА спроводи од 2023. године.

Међутим, извори упознати са ситуацијом рекли су Катимеринију да нису све поште ЕЛТА које су затворене биле губиташке.

(Телеграф.рс)

