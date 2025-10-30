Лакташи-привредни центар: Привредницима бржи и лакши пут до подстицаја

Аутор:Зорица Петковић
30.10.2025
19:58
Коментари:0
Станко Миловановић основао је фирму „Масив стил“ у Лакташима прије тачно 45 година. У његовој фирми које се бави опремањем ентеријера, израђује се намјештај врхунског квалитета од увозних материјала.
Станко посао води са тројицом синова. Важно је, каже, да посао напредује, да се иде у корак са временом и да су радници задовољни.
"Има 30-так радника који су запослени стално и међу тим што је мени најдраже да нико од њих не напушта, не иде даље, то показује и неку нашу озбиљност и задовољство и то ако и неко напусти покуша сам радити, па нам буде драго, покушамо му и ми помоћи. Било је случајева да није ишло па нам се врате , ко је човјек- он је човјек", каже Станко Миловановић, власник фирме "Масив стил" Маглајани, Лакташи.
„Масив стил“ добио је подстицајна средства у износу од 107.000 марака, које је Станко са синовима, уложио у модерне машине. Војин Митровић министар привреде и предузетништва, ових дана обилази привредне субјекте широм Српске. Задовољан је пословањем Миловановића и корацима које предузимају у процесу модернизације.
"Оно што сам могао да видим те машине су инсталиране, оне раде , људи су презадовољни тим машинама. Оне стварају бољи производ, бољи квалитет, продуктивније су, замјењују неколико људи и то је нешто што је и наш циљ, да нашим улагањима привредним субјектима помогнемо", каже Митровић.
Додатну помоћ обећавају и градски челници. До сада су, кажу , увијек били уз своје привреднике и рјешавали са њима комуналне, инфраструктурне и друге проблеме на терену.
"Тако да сам чуо и од власника да им је потребна дигитална трансформација да би убрзали процес како би радници на тракама само једним скенирањем јаве да је завршен неки намјештај. Учествоваћемо у томе као Градска управа преко надлежних одјељења да им помогнемо", каже Срђан Благојевић, предсједник Скупштине града Лакташи.
На подручју Лакташа који се убрзано развија, успјешно послује преко 1000 привредника. Град Лакташи показао се као одлично мјесто за инвестиције, што су препознали и страни инвеститори из Њемачке, Италије и Словеније.
