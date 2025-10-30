Logo

Најбогатији Хрват најављује ширење пословања у БиХ

Извор:

BiznisInfo

30.10.2025

18:19

Најбогатији Хрват најављује ширење пословања у БиХ
Фото: Printscreen/Youtube

Enna Група, у власништву најбогатијег хрватског предузетника Павла Вујновца, снажно улази на тржиште Босне и Херцеговине, и то у сектору трговине електричном енергијом.

Групација је недавно основала нову компанију ENNA Next BH д.о.о. Сарајево, чиме је и формално започела ширење пословања на бх. енергетско тржиште, сазнаје БизнисИнфо.ба.

Компанија ENNA Next BH је средином октобра добила лиценцу Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК) за обављање д‌јелатности међународне трговине електричном енергијом. Дозвола ступа на снагу 30. новембра 2025. године, а важитће до 29. новембра 2030. године.

ENNA Next BH је у стопостотном власништву компаније ENNA Next из Вуковара, која д‌јелује у саставу ENNA Групације – једне од најбрже растућих пословних групација у регији.

Фокус на зелену енергију и енергетска рјешења нове генерације

Према опису компаније, ENNA Next представља “сљедећи корак према енергетској независности”.

– Бавимо се снабдијевањем енергијом и нашим купцима нудимо рјешења за економично кориштење енергетског микса. Уз паметна рјешења која нуди ENNA Next, купци могу комбинирати кориштење електричне енергије, плина и обновљивих извора енергије према властитим потребама – наводе из компаније.

Циљ ENNA Next-a је понудити тржишту концепт “One Stop Shop“ – систем који омогућава корисницима да на једном мјесту добију комплетан преглед енергетских услуга, укључујући:

  • снабдијевања електричном енергијом с фокусом на зелену енергију,
  • снабдијевања плином,
  • откуп електричне енергије из обновљивих извора,
  • рјешења за батеријске системе и виртуалне електране.

(Бизнис инфо)

