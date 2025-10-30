Станивуковић се састао са отправником послова Амбасаде САД-а у БиХ

Извор:
АТВ
30.10.2025
18:18
Коментари:2
Предсједник Покрета Сигуран Српска и лидер ПДП-а Драшко Станивуковић састао се са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ, Џоном Гинкелом.
"Разговарали смо о јачању односа са Сједињеним Америчким Државама, као и о унапређењу сарадње у бројним областима. Тема разговора била је и актуелна политичка ситуација у Републици Српској и БиХ, те изазови са којима се сусрећу наше институције. Важно је било чути јасну поруку да је Дејтонски мировни споразум темељ мира и стабилности, те да сва будућа дешавања и кораци морају бити у потпуној сагласности са његовим одредбама", навео је Станивуковић.
