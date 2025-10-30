Савјет министара: У радној групи 12 чланова, у име Владе Српске Златко Кнежевић

Извор:
Агенције
30.10.2025
16:34
Коментари:0
Савјет министара формирао је Радне групе за припрему нацрта амандмана на Устав БиХ и измјена и допуна Изборног закона БиХ у којем су представници ове институције, оба дома Парламентарне скупштине БиХ, те влада Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/.
Чланови Радне групе у име Савјета министара су Давор Буноза, Радомир Лукић и Албин Муслић, у име Парламентарне скупштине БиХ Младен Босић, Нихад Омеровић, Предраг Кожул, Средоје Новић, Марина Пендеш и Шефик Џаферовић, затим у име Владе Републике Српске Златко Кнежевић, а у име Владе ФБиХ Нерин Диздар и Ведран Шкобић.
Радна група има задатак да припреми нацрт амандмана на Устав БиХ и измјене и допуне Изборног закона БиХ с циљем извршења пресуда Европског суда за људска права у предметима "Зорнић", "Сејдић и Финци", "Пилав" и "Пударић" против БиХ.
Задатак Радне групе је припрема нацрта уставних амандмана и законских измјена које ће Савјет министара размотрити и упутити Парламентарној скупштини БиХ у процедуру, у складу с роковима утврђеним Ревидираним акционим планом.
Одлука је донесена на основу закључка Савјета министара са сједнице одржане 3. јула, када је усвојен Ревидирани акциони план за извршење пресуда Европског суда за људска права.
БиХ
1 ч0
БиХ
2 ч7
БиХ
2 ч1
БиХ
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
11
16
54
16
53
16
49
16
46
Тренутно на програму