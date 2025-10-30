Logo

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

АТВ

30.10.2025

14:29

7
Фото: АТВ

У јеку прича да је своју каријеру завршио у БиХ, Нијемац Кристијан Шмит кришом је дошао у Бањалуку.

Он је боравио у сједишту ОХР-а са делегацијом ове канцеларије.

Наша екипа снимила је Нијемца када је излазио из просторија, чиме је потврђено раније писање АТВ-а да је он кришом дошао у највећи град Српске.

У Бањалуку је стигао са више возила, међу којима је био и аутомобил који је учествовао у инциденту у Поточарима прије скоро шест мјесеци. Тада је његова пратња отежавала саобраћај, а возачи су избјегавали да помјере аутомобиле.

Једно од возила је тада и оштећено.

Није познато којим путем је Шмит дошао у Бањалуку, а није ни јасно зашто се крије с обзиром да себе представља као високог представника.

Шмит је неколико пута и раније долазио у Бањалуку, а готово сваки пут је то радио кришом.

Да подсјетимо, неколико медија претходних дана објавило је да је Кристијан Шмит завршио своју каријеру у БиХ, те да су га САД "пустиле низ воду". Како су неки навели, Шмит би БиХ требало да напусти већ за неколико мјесеци, односно сљедеће године.

Кристијан Шмит

Бањалука

ОХР

