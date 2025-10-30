Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

Извор:
СРНА
30.10.2025
14:27
Пресуда од три и по године команданту 43. бригаде такозване Армије БиХ Рамизу Дураковићу за ратни злочин над српским цивилима на подручју Чајнича потврда је колико су за правосуђе БиХ вриједни српски животи, рекао је в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.
- Годинама упозоравамо да правосуђе на нивоу БиХ има селективни приступ и оваквом срамном казном по ко зна који пут добијамо потврду да српски животи нису, односно колико су вриједни у очима ових институција - рекао је Нуждић Срни.
Нуждић је истакао да породице српских жртава годинама чекају на оптужнице, у међувремену умиру и свједоци и извршиоца, а онда након више од 30 година суд донесе пресуду која само додатно понижава жртве.
Он очекује да ће правосуђе на нивоу БиХ донијети праведну другостепену пресуду Дураковићу.
Нуждић је закључио да је обавеза институција Републике Српске да не заборави шта се дешавало у протеклом рату и да се чува успомена на српске жртве.
Суд БиХ првостепено је осудио команданта 43. бригаде такозване Армије БиХ Рамиза Дураковића на три године и шест мјесеци затвора за ратни злочин над српским цивилима на подручју Чајнича 1993. године.
Дураковићу је наведена првостепена пресуда изречена за убиство Даринке Пијевић и паљење кућа Рајка Пијевића и Милоша Пијевића.
