Одгођено изјашњавање о одлуци о главном преговарачу са ЕУ

30.10.2025
14:23
Савјет министара разматрао је данас приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, али је изјашњавање о овој тачки одгођено.
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто рекла је након сједнице да постоји правно утемељење за успостављање овог привременог, оперативног тијела, изражавајући жаљење што одлука данас није усвојена.
"Изјаснили смо се о примједбама, ово је ствар оперативне извршне власти, односно Савјета министара", рекла је Кришто.
Она је истакла да није постојала политичка воља да се одлука усвоји, али и изразила увјерење да ће постићи сагласност о овом питању.
