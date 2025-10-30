Мирковић: Не требају нам популистичке изјаве попут оне Бореновићеве да би дао накнаду у износу од 2.000 КМ

30.10.2025
15:18
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и представници Синдиката запослених у институцијама БиХ одржали су конференцију за медије.
Главна тема била је усвајање буџета, а разговарало се и о једнократној помоћи од хиљаду марака за све запослене.
Предсједник Самосталног синдиката државних службеника и запосленика Раденко Мирковић је рекао да ипак њима не требају популистичке изјаве попут оне Бранислава Бореновића да би дао по 2.000 КМ свим запосленим у институцијама БиХ.
БиХ
Амиџић: Испоштовати једнократну накнаду радницима од 1.000 КМ са порезима и доприносима
- Ако хоћете да помогнете гласајте за предложени закон. Ми смо имали састанке са члановима Предсједништва БиХ, Комшић и Бећировић су нам рекли да када се Вијадукт ријеши, биће усвојен. Вијадукт је ријешен, ништа се није десило. Ми морамо почети да радикално дјелујемо, видјећемо ко није гласао, индивидуално ћемо им лијепити слике, колике су им плате, колико троше на путовања, сваког индивидуално ћемо прозвати и јавно залијепити слику у Сарајеву - рекао је Мирковић.
Предсједница репрезентативног синдиката УИО Ана Мрњавац је подсјетила да је основица за ову годину усвојена још прошле године, али да још није примијењена.
- Крајње је вријеме да се буџет усвоји како бисмо могли добити оно што нам припада. Ово је ствар егзистенцијалне природе, 22 хиљаде запослених живи од ових плата. Политика нас не занима. Тражимо усвајање буџета за ову годину. Ових 1.000 КМ није помоћ, него накнада, ми смо то зарадили. Ако се то не деси, идемо у протесте, а онда у генерални штрајк - навела је Мрњавац.
Марио Крајиновић из Синдиката полицијских органа БиХ је поздравио иницијативу о накнади од по 1.000 КМ.
- Оставите по страни политичка препуцавања. Усвојите буџет - поручио је Крајиновић, те поновио да су захтјеви буџет за ову и наредну годину, новчана накнада и усвајање измјена Закона о платама.
Приједлог закона о буџету БиХ за ову годину у првом читању на дневном је реду данашње хитне сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
