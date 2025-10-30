Амиџић: Амандманима Комисије за финансије настоји се да се буџет не усвоји

Извор:
30.10.2025
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да се амандманима на приједлог буџета за ову годину које је усвојила Комисија за финансије и буџет настоји да буџет не буде усвојен и да радници остану без повећања плата и једнократне помоћи.
Амиџић је истакао на хитној сједници Представничком дома Парламентарне скупштине БиХ, током расправе о приједлогу буџета у другом читању, да је непроводив амандман Комисије.
"Кажу да ће дати једнократну помоћ од 1.800 КМ. То изађе 63.126.000 КМ. Волио бих да ми предлагач амандмана објасни како ће ова средства `згурати` у 46.600.000 КМ?", упитао је Амиџић.
Он је рекао да се амандманом тражи да се распореде умањена средства која радници, како каже, „треба да доживе као повећање.
"Једини начин, законит, јесте преко ставке буџетска резерва. То је укупно 47.115.000 КМ. Ако желимо да помогнемо радницима, хајде да то учинимо како то третира закон", рекао је Амиџић.
Клуб посланика СНСД-а и Српски клуб настојали су кроз пет амандмана на Приједлог буџета да изврше суштинске промјене које подразумијевају расподјелу расхода по буџетским корисницима с циљем повећања плата и накнада запосленим у институцијама БиХ због повећања основице за обрачун плате и исплате једнократне помоћи.
Амиџић је објаснио да је једна група амандмана подразумијевала да се средстава за једнократну помоћ намире из средстава која су намијењена за такозване институције културе и БХРТ.
"Та прва група амандмана подразумијевала је да се средства користе и врате радницима", рекао је Амиџић и подсјетио да је замјеник министра финансија и трезора раније навео да је предложени буџет непроводив.
Амиџић је истакао да амандмани имају преко 100 страница, што је потребно да би документ који је дошао из Предсједништва БиХ уопште био проводив.
"Друга ствар је једнократна накнада и како ријешити то питање. Синдикат је био задовољан јер смо заједно са њима и радили. Синдикати су свјесни да се сада може издвојити 38.000.000 КМ уз обавезу да разговарамо да евентуално једнократна накнада нађе и у буџету за 2026. годину", рекао је Амиџић.
