Загубили се амандмани на Приједлог буџета

30.10.2025

17:05

Коментари:

2
Загубили се амандмани на Приједлог буџета
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Буџет БиХ чека амандмане СНСД-а који су се загубили. Предсједавајући Дарко Бабаљ је констатовао да амандмани нису достављени посланицима на увид, због чега је хтио да закључи расправу након које би се гласало за амандмане.

Посланик СНСД-а Милорад Којић каже да су амандмани прије скоро три сата предати и достављени у Представнички дом и сматрају да службе нису одрадиле свој посао.

"Ти амандмани треба да буду саставни дио ове тачке дневног реда. У том смислу вас молим да не закључујете расправу, све док амандмани не буду доступни", рекао је Којић.

"Кроз те амандмане институције које су планиране или обухваћене буџетом, а кантоналног или ентитетског нивоа су избачена, водили смо рачуна о платама радника. Узели смо у обзир да се на неки начин радницима треба одужити кроз овај буџет који би требало да буде усвојен. Све те чињенице смо образложили у својим амандманима које смо доставили комисији, која је имала другачије мишљење које је опет у супротности са ставом министарства финансија. Став Српског клуба је да се ПС изјасни о предложеним амандманима, очекујем од вас да амандмане ставите на гласање. Ако се усвоје наши амандмани, Клуб СНСД-а ће гласати за буџет. Све остало не можемо подржати", рекао је посланик СНСД-а Мирослав Вујичић.

Amandmani

Predstavnički dom

budžet

Коментари (2)
