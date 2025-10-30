Савјет министара усвојио информацију: Више од 4 милиона за објекат у Њујорку

Извор:
Савјет министара усвојио је данас информацију о куповини пословног простора за смјештај дипломатско-конзуларног представништва БиХ у Њујорку, по цијени од 4.248.995 КМ.
Објекат се налази у њујоршкој Трећој Авенији и има 476,31 квадратних метара, те испуњава све критеријуме за смјештај мисије, саопштено је из Савјета министара.
Уговор ће потписати амбасадор БиХ у Сталној мисији при УН у Њујорку, а у договору са власником објекат ће бити прилагођен потребама мисије без додатних трошкова по буџету Министарства иностраних послова.
Савјет министара усвојио је и информацију о укњижењу објекта бивше СФРЈ у Монтевидеу у Уругвај, у власништво БиХ.
Ријеч је о објекту површине око 530 квадратних метара, на земљишту од 920 квадратних метара, смјештеном у центру Монтевидеа у близини бројних амбасада.
Преузимање објекта и укњижње реализовани су након завршене записничке примопредаје између комисије БиХ и Србије, а објекат је раније додијељен БиХ одлуком Заједничког комитета за расподјелу дипломатско-конзуларне имовине бивше СФРЈ.
Усвојена је и информација о новом заједничком акционом плану за превенцију и сузбијање тероризма и насилног екстремизма за западни Балкан.
Савјет министара овластио је замјеника министра безбједности Ивицу Бошњака да потпише план на Министарском форуму ЕУ за западни Балкан у Сарајеву.
План наставља континуитет Акционог плана из 2018. године и биће имплементиран кроз прилагођене активности на регионалном и државном нивоу.
Савјет министара усвојио је и информацију о одржавању деветог састанка Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ 27. новембра.
Теме састанка обухватају пољопривреду, рурални развој, рибарство, фитосанитарне и ветеринарске аспекте, као и безбједност хране, а предсједавајући делегације БиХ из Министарства спољне трговине и економских односа је Слободан Цвијановић.
