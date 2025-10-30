Руси спремили милионе за преузимање Крајинапетрола?

Извор:
30.10.2025
15:16
Оптима Група д.о.о. Бањалука објавила је званичну понуду за аквизицију Крајинапетрола а.д. Бања Лука.
Оптима група тренутно нема у свом власништву ниједну дионицу Крајинапетрола, а у поступку преузимања дјелује самостално, пише "БизнисИнфо.ба".
За сваку дионицу Оптима група се обавезује да ће платити цијену од 0,92 КМ. То значи да би за преузимање цијеле компаније требало 12,7 милиона КМ, јер се капитал састоји од око 13,8 милиона дионица. Просјечна цијена на берзи у посљедњих шест мјесеци била је 0,84 КМ по једној дионици.
Средства су већ осигурана уговором са Атос Банком код које је отворен посебни рачун за ове намјене. Рок важења ове понуде за преузимање је 30 дана.
Годишњи приходи Крајинапетрола 70 милиона КМ
Крајинапетрол је једна од водећих нафтних компанија у Републици Српској са годишњим приходима од око 70 милиона КМ и мрежом од 15 бензинских станица.
Оптима је у власништву “Нефтегазинкора”, чији је већински власник “Зарубежњефт” а.д., руско државно предузеће са сједиштем у Москви.
Понуда Оптиме долази након што су пропала два покушаја преузимања Крајинапетрола од стране бањалучке компаније Актива инвест – по цијени 0,85 КМ по дионици. У односу на ту цијену, Оптимина најављена понуда имплицира око 8 посто вишу валуацију по дионици.
Добре везе ентитетских институција с руским енергетским актерима могле би одиграти важну улогу у динамици преузимања, посебно јер су највећи дионичари Крајинапетрола управо јавни фондови и институције (ИРБ Републике Српске, ПРЕФ и др.).
