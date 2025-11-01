Logo

Планирали састанак: Процурила нова преписка између принца Ендруа и Епштајна

01.11.2025

15:28

Планирали састанак: Процурила нова преписка између принца Ендруа и Епштајна

Процурили су нови скандалозни детаљи о вези између бившег војводе од Јорка и принца Ендруа, који су рекли Џефрију Епштајну да би требало да се виде након што осуђени сексуални преступник буде пуштен из затвора.

Објављивање тадашње преписке долази два дана након што је Ендру Маунтбатен Виндзор лишен својих титула и уклоњен из званичног племићког звања у покушају Бакингемске палате да заустави штету коју су проузроковали растући скандали бившег војводе.

Епштајн је затворен у јулу 2009. због навођења малољетне дјевојчице на проституцију.

Краљ Чарлс-29082025

Свијет

Краљ Чарлс одузео све титуле брату Ендруу

У размјени имејлова између њих двојице, објављеној у петак, осрамоћени финансијер је 15. априла 2010. предложио да се Маунтбатен Виндзор састане са бившим шефом ЏП Моргана Џесом Стејлијем, коме је у јуну доживотно забрањен рад у британском банкарском сектору због обмањивања регулатора о његовом односу са Епштајном.

Маунтбатен Виндзор је одговорио да неће бити у Великој Британији, али да ће се ''побринути да се Стејли ускоро састане са мном на другом путовању“.

''Такође немам непосредне планове да дођем у Њујорк, али мислим да бих ускоро требало. Погледаћу и видјети да ли могу да стигнем тамо неколико дана прије лета. Било би добро да вас видим лично“, написао је.

Краљ Чарлс

Свијет

Краљ Чарлс одузео принцу Ендруу титуле и наредио исељење из палате

Касније те године, у децембру, фотографисани су у Централ парку у Њујорку.

Преписка је објављена у петак у неотвореним судским документима из правног спора из 2023. године између Америчких Дјевичанских Острва и Џ. П. Моргана.

Влада територије, где је Епштајн посједовао приватно острво и обављао већину својих финансијских послова, тужила је банку због њених наводних послова са милијардером. Џ. П. Морган је негирао оптужбе, рекавши да није био упознат са Епштајновим активностима и да је решио случајеве без признавања одговорности.

princ endru

Свијет

Принц Ендру би могао у затвор: Био је са 40 проститутки за 4 дана?

Судски документи су такође открили да је Џеј Пи Морган упозорио америчку владу на трансакције вриједне више од милијарду долара повезане са Епштајном, које су можда биле повезане са извјештајима о трговини људима.

Притисак на Бакингемску палату да предузме даље мјере против бившег војводе повећан је након постхумног објављивања мемоара Вирџиније Ђуфре и открића о условима његовог боравка у Краљевској ложи.

Ђуфре, која је извршила самоубиство у априлу у 41. години, поновила је своје оптужбе против бившег војводе у својим мемоарима објављеним прошлог мјесеца, преноси Кликс.

