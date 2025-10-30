Logo

Принц Ендру би могао у затвор: Био је са 40 проститутки за 4 дана?

30.10.2025

16:46

Принц Ендру би могао у затвор: Био је са 40 проститутки за 4 дана?

Не назире се крај потресима у британској краљевској породици, а све очи су упрте главног кривца - у осрамоћеног принца Ендруа.

Због веза са осуђеним педофилом Џефријем Епстајном, војвода од Јорка се одрекао титула, шушка се да би могао да остане без огромне виле у Виндзору, а сада му пријети и затвор. Бар тако тврди његов имењак Ендру Лауни, један од водећих биографа краљевске породице.

Иако је принц Ендру “преживио” претходне ломове, скандалозна прошлост рођеног брата краља Чарла III и сина покојне краљице Елизабете II испливала је на површину постхумним објављивањем књиге Епстајнове жртве Вирџиније Ђуфре у којој га је оптужила за сексуалне нападе.

Још једна књига ће, чини се, принцу доћи главе. Ендру Лауни, аутор прозног дјела “Успон и пад куће Јорка”, рекао је у уторак да ће ће краљевска породица “бацити Ендруа под аутобус” због “штете по углед” коју је изазвао, пише британски лист Дејли мејл.

– Мислим да ће власти жељети да покрену истраге. Поднијеће оптужбе. Мислим да, ако то учине, постоји веома велика шанса да и он и (његова бивша супруга) Сара Фергусон заиста заврше у затвору – истакао је биограф краљевске породице.

Принц водио љубавницу на званичне посјете

Он тврди и да је војвода од Јорка злоупотребио своју позицију коју му је повјерила краљица Елизабета тако водио љубавницу на званичне посјете.

– Та дрскост, осјећај да може да прође некажњено… Одлазио би у званичну посјету Тајланду, коју плаћају порески обвезници, и са собом би водио љубавницу да сједи у аутомобилу током званичних догађаја. Био је са 40 проститутки за четири дана – нагласио је Лауни.

Према његовом мишљењу, овај проблем је требало да буде ријешен прије много година и сада “палата може да окриви искључиво себе”.

Везе Саре Фергусон и Епстајна

У међувремену, Сара Фергусон, бивша супруга војводе, такође је поново нашла на мети критика због тврдњи да је Епстајн, сексуални преступник који је извршио самоубиство у затвору, тајно финансирао 15 година.

Тај новац није био обичан поклон, већ средство да задржи контролу, обезбиједи себи заштиту и повећа свој друштвени утицај, преноси Дејли мејл.

У интервјуу у марту 2011, војвоткиња се “искрено извинила” што је примила новац од Епстајна, називајући то “огромном грешком у процијени”.

