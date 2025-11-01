Орбан: Брисел предлаже да 20 одсто буџета ЕУ иде Украјини - пут у пропаст

01.11.2025
Брисел предлаже да преко 20 одсто сљедећег буџета ЕУ буде намијењено Украјини, а то је пут у пропаст, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
- Брисел нема свој новац. Користи наш новац, новац земаља чланица, за финансирање рата у Украјини. Предлаже се да преко 20 одсто сљедећег буџета ЕУ иде Украјини док је европска економија у великим проблемима - саопштио је Орбан на Иксу.
Он је додао да финансирање рата повећањем дуга и пореза није стратегија, већ пут у пропаст.
- Вријеме је за мир, вријеме је за обнову Европе - нагласио је мађарски премијер.
