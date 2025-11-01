Logo

Детаљи пуцњаве на Криту: Сукоб двије породице довео до крвопролића

01.11.2025

17:32

Детаљи пуцњаве на Криту: Сукоб двије породице довео до крвопролића

Најмање двије особе су убијене, а шесторо повријеђено након пуцњаве у селу Вориција близу Ираклиона на грчком острву Крит.

Према писању грчких медија, то сукоба је дошло између двије породице на острву. Полиција покушава да ријеши мистерију о томе како је дошло до крвопролића. Хаос је почео данас око 11 сати, а убијени су Фануриос Каргакис, отац шесторо дјеце, и жена која је припадала другој породици.

Према почетним информацијама, у пуцњави су учествовала три починиоца, а као повод наводи се освета због бомбе.

Како пише Прототема, чланови једне породице упали су у село са калашњиковима, у знак одмазде за бомбу која је бачена на зграду у власништву једне породице.

Грк Фануриос Каргакис се на улазу у село састао са мушкарцем из друге породице и његовим рођаком. Први мушкарац је изгубио живот у пуцњави, а друга двојица су повријеђена и очекује се да ће бити ухапшени. Педесетседмогодишња жена, која је била члан друге породице, такође је изгубила живот у пуцњави, након што је доживјела срчани удар.

Трагична иронија је да је жена била у селу на комеморацији за свог оца. Поред тога, још четири особе су повријеђене у пуцњави, док једна од повријеђених нема везе са породицама.

Масакр је почео у суботу ујутру размјеном ватре, која се наставила након доласка полицијских снага које су блокирале подручје.

Тензије су почеле експлозијом импровизоване експлозивне направе синоћ у кући у изградњи која је наводно припадала једној од двије породице.

Село је под опсадом специјалаца како би се избјегли нови инциденти. Напето је и у болници гдје је такође полиција јер се страхује од нових сукоба чланова сукобљених породица.

