Меч Ђоковића и Циципаса отказн у посљедњи тренутак

31.10.2025
09:38
Планирани пријатељски меч између Новака Ђоковића и Стефаноса Циципаса, који је требало да се одржи данас у Атини, отказан је у посљедњем тренутку због процјене грчких власти да безбједносни услови нису погодни за одржавање догађаја, преносе тамошњи медији.
Сусрет забавног карактера био је заказан у Зепиону, у самом центру Атине и требао је окупити велики број гледалаца.
Међутим, полиција и безбједносне службе одлучиле су да откажу догађај због процијењеног ризика и могућих проблема у организацији окупљања на тој локацији.
Због тога публика неће имати прилику да ужива у атрактивним потезима Ђоковића и Циципаса, али то неће утицати на одржавање званичног тениског турнира у Атини, који почиње 2. новембра, а траје до 8. новембра.
