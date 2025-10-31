Logo

Меч Ђоковића и Циципаса отказн у посљедњи тренутак

Novak Đoković nakon poraza u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza
Планирани пријатељски меч између Новака Ђоковића и Стефаноса Циципаса, који је требало да се одржи данас у Атини, отказан је у посљедњем тренутку због процјене грчких власти да безбједносни услови нису погодни за одржавање догађаја, преносе тамошњи медији.

Сусрет забавног карактера био је заказан у Зепиону, у самом центру Атине и требао је окупити велики број гледалаца.

Међутим, полиција и безбједносне службе одлучиле су да откажу догађај због процијењеног ризика и могућих проблема у организацији окупљања на тој локацији.

Наука и технологија

НАСА хитно реаговала због изјава Ким Кардашијан

Због тога публика неће имати прилику да ужива у атрактивним потезима Ђоковића и Циципаса, али то неће утицати на одржавање званичног тениског турнира у Атини, који почиње 2. новембра, а траје до 8. новембра.

