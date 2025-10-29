Огласила се Олга Даниловић: Одлучила да прекине серију пораза, па послала поруку

29.10.2025
Олга Даниловић, тренутно најбоља српска тенисерка, огласила се на друштвеним мрежама након одлуке да оконча такмичарску сезону.
Даниловићева је недавно одлучила да не брани титулу у Гуангџоу ове године, па је због тога изгубила много WТА бодова и пала на 70. мјесто на свјетској листи.
Олга пред крај сезоне није блистала, јер је изгубила четири од посљедњих шест мечева и вјероватно је ријешила да се добро одмори и боље спреми за почетак наредне такмичарске године.
''Сезона 2025. је у књигама. Година пуна изазова, лекција и много емоција. Захвална сам на свему што сам искусила. Хвала свима на свој подршци коју добијам'', написала је српска тенисерка уз четири фотографије.
Могла је Олга Даниловић да игра у Хонг Конгу, Ђуђангу или Ченају ове недјеље, али је одлучила да се повуче и у миру спрема за наредне изазове. У новембру ће даме играти само WТА финале у Ријаду, што је исто као Завршни мастерс у Торину за мушкарце, али Олга није још догурала до тог нивоа, пише Нова.
На тренутној WТА листи Олга је скочила за четири мјеста и сада је на 66. позицији, али постоји могућност да ће годину завршити нешто слабије пласирана, баш због поменутих турнира и тенисерки које на њима учествују.
Иначе, Даниловићева је ове године поражена на старту УС Опена, у другом колу Вимблдона, трећој рунди Ролан Гароса, те осмини финала Аустралијан опена.
