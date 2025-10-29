Logo

Огласила се Олга Даниловић: Одлучила да прекине серију пораза, па послала поруку

29.10.2025

18:27

Огласила се Олга Даниловић: Одлучила да прекине серију пораза, па послала поруку
Фото: Танјуг/АП

Олга Даниловић, тренутно најбоља српска тенисерка, огласила се на друштвеним мрежама након одлуке да оконча такмичарску сезону.

Даниловићева је недавно одлучила да не брани титулу у Гуангџоу ове године, па је због тога изгубила много WТА бодова и пала на 70. мјесто на свјетској листи.

Олга пред крај сезоне није блистала, јер је изгубила четири од посљедњих шест мечева и вјероватно је ријешила да се добро одмори и боље спреми за почетак наредне такмичарске године.

''Сезона 2025. је у књигама. Година пуна изазова, лекција и много емоција. Захвална сам на свему што сам искусила. Хвала свима на свој подршци коју добијам'', написала је српска тенисерка уз четири фотографије.

Могла је Олга Даниловић да игра у Хонг Конгу, Ђуђангу или Ченају ове недјеље, али је одлучила да се повуче и у миру спрема за наредне изазове. У новембру ће даме играти само WТА финале у Ријаду, што је исто као Завршни мастерс у Торину за мушкарце, али Олга није још догурала до тог нивоа, пише Нова.

На тренутној WТА листи Олга је скочила за четири мјеста и сада је на 66. позицији, али постоји могућност да ће годину завршити нешто слабије пласирана, баш због поменутих турнира и тенисерки које на њима учествују.

Олга Даниловић

Тенис

Велики пад Олге Даниловић

Иначе, Даниловићева је ове године поражена на старту УС Опена, у другом колу Вимблдона, трећој рунди Ролан Гароса, те осмини финала Аустралијан опена.

Тагови:

Olga Danilović

tenis

Коментари (0)
