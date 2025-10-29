Logo

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

Извор:

Мондо.рс

29.10.2025

14:58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу
Фото: Танјуг/АП

Славни шведски тенисер Матс Виландер изјавио је да Новак Ђоковић више нема шансе да освоји нити један Грен слем.

Отписао га је из свих комбинација и поручио да ће тако каријеру окончати са 24 "мејџора", без обзира на то што Ђоковић није одлучио када ће се пензионисати.

О овоме је Виландер говорио послије УС Опена, на коме је Ђоковић иначе заустављен у полуфиналу - што је четврти пут на Грен слемовима ове календарске године.

Према ријечима Виландера, колико год се трудио Ђоковић - више не може да парира Јанику Синеру и Карлосу Алкаразу који су преузели доминацију у "бијелом спорту" и тренутно им нема конкуренције. Уједно, сматра да је Ђоковић трећи најбољи играч свијета, али да је то и даље предалеко у односу на ове "двије але".

"Очигледно није физички на 100 одсто. Без тога, са 38 година, не дајем му шансу да освоји још један Грен слем. Мора да буде на свом апсолутном максимуму, и чак и тада би могао да игра боље него сада. Против ових момака потребно му је још додатних пет одсто, нешто више од онога што тренутно има", поручио је Матс Виландер за "Клеј".

Гдје је највећа шанса да Новак тријумфује?

"Новак Ђоковић је данас трећи играч свијета и даје све од себе. Волим то што ради, али тренутно то вјероватно није довољно. Алкараз и Синер су једноставно превише добри за њега", рекао је Виландер и рекао да постоје два турнира на којима има већу шансу.

"Гдје би евентуално могао да побиједи? У Аустралији и на Вимблдону. Вјероватно више у Аустралији, јер му тамошњи терени савршено одговарају... Али, не знам да ли уопште има шансе да побиједи. Дошао је до тачке у којој то више и није важно. Толико је већ освојио. По мени, заиста велико је то што и даље игра", нагласио је Швеђанин, преноси "Мондо".

Новак Ђоковић

Mats Vilander

