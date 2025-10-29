Рада Манојловић проговорила о инциденту због којег је завршила крвава

Извор:
29.10.2025
14:47
Рада Манојловић наступала је на фестивалу "Врњачка музичка ноћ" у Врњачкој Бањи, када јој се десио пех током силаска са бине.
Након пада, пјевачица се тешко кретала и придржавала за обезбјеђење, док је на лице мјеста стигла је одмах екипа Хитне помоћи.
Сада је након три године проговорила о инциденту, због ког и данас има ожиљак на кољену.
"Све се десило на Петровдан. Пала сам са метар и 20 директно на бетон, на кољена. Срећа у несрећи је што нисам пала на нос или главу. Сада имам ожиљак, надам се да ћу моћи ласером некако да га уклоним", започела је пјевачица.
"Не сјећам се шта сам тачно хтјела да изведем, али сам рекла обезбјеђењу да ме придржи. Међутим, нису ме чули. Унаказила сам се. Када сам отишла на преглед сви доктори су мислили да сам поломила кољена", присјетила се Рада у подкасту "Б-13".
