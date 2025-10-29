Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружно јавно тужилаштво Бањалука подигло је оптужницу против полицајца Александра Вуковића (32) јер је, током потјере за одбјеглим возачем, службеним возилом изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуо његов колега Миодраг Савић (27).
Вуковићу је на терет стављено кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, за које је законом запријећена казна од три до 15 година затвора.
Трагедија се догодила 8. јуна 2024. године у бањалучком насељу Лазарево. Патрола полиције била је у потјери за ”пасатом” и возачем Ђорђем М, који је претходно прошао на црвено свјетло на семафору. Током потјере Вуковић је службеном ”октавијом” ударио у ”голфа” којим је управљао Марко В. У судару је погинуо Вуковићев сапутник Миодраг Савић, лакше повреде је задобио и колега Растко Ц., док је возач ”голфа” Марко В. тешко повријеђен.
У оптужници се наводи да је Вуковић возио непрописном брзином од 76,5 km/h, на мјесту гдје је брзина ограничена на 50km/h, те је са упаљеном плавом ротацијом прошао на црвено свјетло на семафору, кршећи одредбе ЗООБС-а.
”Свјестан да уласком у раскрсницу противно изричитој забрани саобраћајно свјетлосне сигнализације у виду црвеног свјетла на семафору може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност живот људи пристао на наступање такве посљедице, усљед чега је, приликом проласка кроз наведену раскрсницу предњим крајње десним дијелом возила ударио у предњи крајње лијеви дио возила ”голф” којим је управљао оштећени М.В. који се кретао Булеваром Милутина Миланковића из смјера Раковачких Бара према насељу Траписти, а којем је на семафору било зелено свјетло”, наводи се у оптужници.
Након судара службена ”октавија” је лијевим бочним дијелом ударила у метални стуб семафора, гдје се и зауставила. Усљед тога Савић је задобио вишеструке повреде од којих је на мјесту остао мртав, те су повријеђене још двије особе.
Иначе, полицајци су били у потрази за Ђорђем М. који је накнадно пронађен. Против њега је покренут прекршајни поступак за насилничку вожњу и Основни суд у Бањалуци га је ослободио од одговорности.
