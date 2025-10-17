Logo

Олга Даниловић заустављена у Осаки

Извор:

Танјуг

17.10.2025

11:59

Олга Даниловић заустављена у Осаки
Фото: Танјуг/АП

Српска тенисерка Олга Даниловић елиминисана је у четвртфиналу WTA турнира у Осаки од Чехиње Терезе Валентове резултатом 2:1 (4:6, 6:2, 6:3).

Меч је трајао два сата и седам минута игре. Даниловић, 49. на WTA листи, добила је први сет тако што је направила три брејка, а изгубила два гема на свој сервис. Валентова, 78. на WTA листи, освојила је други сет са два брејка и без изгубљеног сервиса. У трећем, одлучујућем сету, Валентова је направила чак три брејка, а претрпјела само један, и тако стигла до пласмана у полуфинале.

доктор-љекар-стетоскоп

Хроника

У Сарајеву ухапшен мушкарац због пријетњи љекару

Наградни фонд турнира у Осаки је 275.094 долара, преноси Тан‌југ.

Olga Danilović

tenis

