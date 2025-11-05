Милорад Додик на конференцији за медије

Извор:
АТВ
05.11.2025
09:35
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик одржаће данас у Бањалуци конференцију за новинаре поводом актуелне политичке ситуације и одлуке Уставног суда БиХ.
Конференција за новинаре бити одржана у просторијама Секретаријата СНСД-а у Бањалуци са почетком у 13.00 часова, најављено је из СНСД-а.
Крњи Уставни суд БиХ одбио је јуче апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
