Милорад Додик на конференцији за медије

Извор:

АТВ

05.11.2025

09:35

Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик одржаће данас у Бањалуци конференцију за новинаре поводом актуелне политичке ситуације и одлуке Уставног суда БиХ.

Конференција за новинаре бити одржана у просторијама Секретаријата СНСД-а у Бањалуци са почетком у 13.00 часова, најављено је из СНСД-а.

Крњи Уставни суд БиХ одбио је јуче апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".

Тагови:

Милорад Додик

СНСД

