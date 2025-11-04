Додик: Крњи Уставни суд доноси политичке пресуде, ми идемо даље

04.11.2025
Крњи Уставни суд доноси политичке пресуде, јер да је водио рачуна о Уставу, морао је да има одредбе самог тог Устава у којима пише да законе у БиХ може да донесе само Парламентарна скупштина БиХ, истакао је предсједник Милорад Додик.
"То значи Представнички дом и Дом народа, и то заједно. Крњи Уставни суд је то прекршио, а потом и низ својих одлука, гдје су раније рекли да све одлуке законодавне, извршне и судске власти на нивоу БиХ не смију бити противне уставима БиХ, Републике Српске и ФБиХ. Тиме су прекршили елементарно право, што је готово невјероватно", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик је поручио да иде даље.
"Ми рачунамо да можемо да идемо према Европском суду, али кад се ради о политичким стварима, оне се ријеше на политички начин. БиХ с оваквим понашањем, оваквим судом, нема никакве шансе. На силу покушавајући да наметну политичку вољу кроз наводно право, мислим да продужавају еру тих глобалних лешинара, који су на многим тачкама и у Европи и у свијету покушавали да злоупотријебе правосудне институције и да се обрачунају с политичким противницима. Још од предсједника САД Доналда Трампа, па преко Марин ле Пен, Румуније и многих других случајева", закључио је Додик.
