Како се правилно честита слава? Српска православна црква подсјећа госте на најважнији обичај

Митровдан доноси прилику да верници кроз лепе манире и традицију славе покажу поштовање и заједништво према домаћинима.
Православни вјерници обиљежавају Митровдан 8. новембра. Сајт Српске православне цркве подсјећа на обичаје и лијепе манире који прате ову славу, како домаћине, тако и госте.
У многим дијеловима Србије и даље се чува традиција да се пријатељи и родбина позову на славу неколико дана унапријед, често лично или уз симболичан знак пажње, попут мањих хлебова или колача припремљених за славски сто. Овај гест показује поштовање према гостима и доприноси свечаном духу празника.
Када гости стигну, домаћин их срдачно дочекује, најчешће на прагу свог дома, уз ријечи добродошлице. Гости честитају славу ријечима: "Срећна слава, домаћине, вама и вашој породици!". Домаћин узвраћа захвалом и благословом, додајући: "Хвала, добродошли, нека вам Бог и (име славе) подари здравље и радост годинама које долазе".
Правилно честитање славе подразумијева изражавање поштовања и жеље за здравље и срећу домаћину и његовој породици. Важно је да користите срдачне и уљудне ријечи, без шала или непримјерених коментара, јер је слава свечани породични и вјерски догађај.
Након честитања, гости улазе у кућу, смјештају се за столом или у другој просторији док се припрема свечани оброк, а домаћин води рачуна да сви осјете топлину и радост заједништва.
