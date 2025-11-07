Logo

Ово ради све више Срба на славама, а велики је гријех

07.11.2025

Крсна слава црква православље
Гласна музика, цигарете и велике количине алкохола све су чешће на славама у Србији, а тај начин обиљежавања представља велики гријех.

Суштина крсне славе није у броју гостију, раскошној храни и пићу, гласној музици и дружењу, већ у искреној молитви светитељу који штити ваш дом.

Током година у овај битан дан неки људи увели су погрешне обичаје и празноверја, па тако мјесецима унапред за крсну славу организују прославе које броје на десетине људи.

Храна се наручује, пушта гласна музика, а бијели дим из кандила не може да дође до изражаја од црног дима цигарета, што је велики гријех.

Здравље

Истражили 130.000 људи: Попларни додатак прехрани повезан са затајењем срца

У неким домовима домаћини просипају вина по ћошковима, а гости се опијају и славе до касно у ноћ.

Ове лоше навике скрећу пажњу са духовне стране празника, мира сабраности и захвалности.

Православни свештеници поручују да тамо гдје се слави слава цигарета не смије бити запаљена, у пићу и храни се не смије претјеривати, а једини мирис који се осјети треба бити мирис тамјана.

