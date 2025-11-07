Logo

Хороскопски знакови који не подносе неправду

07.11.2025

08:24

Коментари:

0
Хороскопски знакови који не подносе неправду
Фото: Pixabay

Када виде нешто непоштено, неки појединци не могу само слегнути раменима и окренути главу на другу страну.

У њима се одмах упали унутрашњи аларм који их тјера да поправе ситуацију.

У астролошком свијету, одређени хороскопски знакови су посебно осјетљиви на неправду - било да се ради о послу, друштвеним односима или глобалним проблемима.

Они не ћуте, не праве се да не виде и никада неће рећи "то није мој проблем".

Ован

Код Овнова све почиње импулсивно. Они не чекају, не калкулишу и не скривају се иза тишине. Кад виде неправду, без оклијевања реагирају - чак и ако знају да ће реакција довести до сукоба. Овнови имају снажан осјећај особног поштења и не могу поднијети када неко гази слабије, манипулише или злоупотребљава моћ.

Код њих је борба за праведност директна и гласна, а управо та њихова одлучност често потиче и друге да се одваже проговорити.

horoskop

Занимљивости

Ово ће бити најсрећнији знак у 2026. години

Шкорпије

Шкорпије ће прво анализирати ситуацију, истражити позадину, схватити мотиве и онда кренути у разоткривање неправде. Не боје се моћи, не боје се истине - напротив, хране се њоме.

Шкорпије највише мрзе лажи, прикривене игре и манипулације. Њихова борба за правду често је тиха, али брутално учинковита - јер они желе истину, а не површне расправе.

Водолије

Водолије размишљају изван оквире, баве се глобалним питањима, воле истраживати системе и тражити начин како их учинити праведнијима. Кад наиђу на неправду, често реагирају интелектуално - кроз аргументе, идеју, концепт или расправу.

Они подстичу друге да преиспитују норме и да схвате да се промјене догађају када се престане ћутати. Водолије покрећу људе да не прихваћају ситуацију таквом каква јест, преноси Индекс.

Јарац

Јарчеви не воле драму, али не подносе неправду. Они вјерују у ред, правила, одговорност и посљедице. Кад виде непоштење - посебно на мјестима гдје би се требала поштовати начела и стандарди - Јарчеви постају неумољиви.

Код њих је борба за праведност логична - ако је неко погријешио, мора сносити одговорност. Нема заштите, нема изузетака. Управо зато многи се ослањају на Јарчеве у ситуацијама када треба стати чврсто и без компромиса.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Четири хороскопска знака које сви желе за пријатеље

Занимљивости

Четири хороскопска знака које сви желе за пријатеље

13 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Припадници ових знакова највећи су лажљивци

19 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 13. новембра

1 д

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскопски знакови који ће у свима наћи нешто позитивно

1 д

0

Више из рубрике

Четири хороскопска знака које сви желе за пријатеље

Занимљивости

Четири хороскопска знака које сви желе за пријатеље

13 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Припадници ових знакова највећи су лажљивци

19 ч

0
Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

Занимљивости

Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

20 ч

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Занимљивости

Ученик цртежом насмијао регион

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

11

32

Одложено суђење Мирославу Алексићу

11

30

Сијарто: Мађарска ће са САД потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије

11

16

Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију

11

12

Преминуо познати филмски редитељ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner