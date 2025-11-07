Logo

Истражили 130.000 људи: Попларни додатак прехрани повезан са затајењем срца

07.11.2025

09:26

Srce, srčane bolesti
Фото: Pixabay

Популарни додатак прехрани за спавање, мелатонин, повезан је с повећаним ризиком од затајења срца, показује ново истраживање које је забринуло научнике.

Анализа, која још није прошла стручну рецензију, открила је да дуготрајна употреба овог приправка може носити озбиљне посљедице за здравље срца, пише Сајенс алерт.

Истраживање проведено на више од 130.000 одраслих особа у неколико земаља показало је да су пацијенти који су мелатонин користили на рецепт дуже од годину дана имали чак 89 одсто већи ризик од развоја затајења срца током петогодишњег праћења.

Уз то, имали су и двоструко већи ризик од смрти од било којег узрока у поређењу са онима који нису узимали мелатонин.

Важно је нагласити да су налази прелиминарни и засад не мијењају постојеће здравствене препоруке.

Они не доказују да мелатонин - иначе четврти најпопуларнији природни додатак прехрани међу одраслима у САД-у - директно узрокује опасне посљедице.

Ипак, резултати упућују на потребу за даљим проучавањем сигурности његове дуготрајне употребе.

Мелатонин се генерално сматра сигурним за краткотрајну употребу, отприлике од једног до два мјесеца, али о учинцима дуготрајног узимања постоји врло мало података.

Ново истраживање представљено је на годишњем скупу Америчког удружења за срце.

Мелатонин је додатак који опонаша хормон којег мозак природно производи како би регулирао биолошки ритам тијела.

Истраживање је спроведено на 130.000 пацијената.

