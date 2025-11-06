Logo

Ово поврће чини чуда за срце и крвне судове

Кисели купус
Зимско поврће је често богатије хранљивим материјама од оног које једемо лети, а управо те намирнице помажу тијелу да се одупре хладноћи и ојача имунитет.

Осим што су заситне и лако доступне, многе од њих имају позитиван утицај на здравље срца и крвних судова.

Редовна конзумација одређених зимских плодова може да помогне у регулисању холестерола, снижавању крвног притиска и заштити од упалних процеса који повећавају ризик од срчаних обољења.

Према разним савјетницима за исхрану, ово су врсте зимског поврћа које могу да допринесу здрављу срца и крвних судова, преноси б92.

Кисели купус

Кисели купус је једно од најпознатијих зимских јела и права ризница корисних састојака. Богат је витамином Ц, влакнима и пробиотицима који јачају имуни систем, али и помажу раду срца.

Редовна конзумација ферментисаних намирница повезује се с бољом регулацијом холестерола и здравијом цријевном микрофлором, која посредно утиче на смањење упала у организму.

Савјетници за исхрану напомињу да је кисели купус одличан извор природних пробиотика, који могу помоћи и у снижавању крвног притиска.

Препоручује се као додатак главном јелу или салати, али у умјереним количинама због садржаја соли која се користи у процесу кисељења.

Цвекла

Цвекла је позната по природној способности да шири крвне судове и побољша проток крви. Богата је нитратима, који се у тијелу претварају у азот-моноксид — једињење који опушта зидове артерија и помаже у регулацији крвног притиска.

Осим тога, цвекла подстиче стварање црвених крвних зрнаца и снабдјевање ћелија кисеоником, што додатно растерећује срце.

Према стручњацима за исхрану, конзумација свјеже или куване цвекле неколико пута недјељно може имати дугорочне користи за здравље срца.

Кељ

Кељ је изврстан извор витамина К, калцијума и влакана, који заједно доприносе здрављу крвних судова и спречавају накупљање плака у артеријама. Садржи и лутеин, каротеноид који штити ћелије од оксидативних оштећења и чува еластичност артерија. Редовна конзумација кеља помаже у одржавању стабилног нивоа холестерола и здравог крвног притиска.

Стручњаци истичу да кељ у комбинацији с маслиновим уљем или орашастим плодовима додатно појачава апсорпцију хранљивих материја.

Може да се користити у супама, варивима или салатама, а уз разноврсну исхрану помаже у очувању здравља срца и цијелог крвотока.

