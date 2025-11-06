Све више младих људи има потешкоће са памћењем и концентрацијом

06.11.2025
Број младих одраслих који пријављују потешкоће са памћењем, концентрацијом и доношењем одлука драстично је порастао у посљедњих десет година.
Стручњаци упозоравају да овај растући тренд може указивати на дубље друштвене и здравствене проблеме, а највише је изражен код особа које већ живе у условима економске или образовне нестабилности.
Подaци прикупљени из више од 4,5 милиона годишњих анкета које су биле спроведене између 2013. и 2023. године показују да се проценат одраслих који сами пријављују когнитивне тешкоће повећао са 5,3 одсто на 7,4 одсто.
Најизраженији раст забиљежен је код млађих од 40 година, гдје се стопа скоро удвостручила (са 5,1 на 9,7 одсто), док је код старијих од 70 година примјећен благи пад (са 7,3 на 6,6 одсто). Ови резултати указују да проблеми с памћењем и фокусом нису више изоловани код старије популације, већ све више погађају млађе генерације.
Стручњаци истичу неколико могућих фактора који могу објаснити зашто се проблеми са памћењем и концентрацијом све више појављују код младих одраслих. Стрес и нестабилност, било да је ријеч о пословним, финансијским или личним околностима, утичу на способност мозга да се фокусира и обрађује информације. Све већа употреба дигиталних уређаја, друштвених мрежа и информационих технологија мијења начин на који млади људи памте и уче, што често смањује дубину концентрације и способности за дугорочно памћење. Такође, недостатак сна и неактивни стилови живота, укључујући седентарни рад и нерегуларне навике исхране, доприносе општем опадању когнитивних функција.
Највише тешкоћа пријављују одрасли са нижим приходима, а сличан образац види се и у образовању: Међу одраслима без средњошколске дипломе стопа когнитивних тешкоћа порасла је са 11 на 14 одсто, док је код оних који су дипломирали факултете пораст био минималан (са 2 одсто на 3,6 одсто).
Иако студија не мјери директно клиничке когнитивне поремећаје, тренд самопријављених потешкоћа код младих одраслих указује на потенцијално ново питање јавног здравља. Истраживачи истичу да је потребно дубље разумијевање друштвених и економских фактора који утичу на ову појаву, јер растући број когнитивних потешкоћа може имати дугорочне посљедице по здравље, продуктивност радне снаге и здравствени систем.
Анализа је састављена у односу на на самопријављене податке прикупљене телефоном, што значи да постоји могућност да испитаници нису увијек тачно навели све детаље, а широке дефиниције когнитивног инвалидитета обухватају различита искуства, не само специфичне клиничке дијагнозе. Без обзира на то, тренд је јасан: Младе генерације све чешће осјећају да им памћење и способност доношења одлука слабе, а то је сигнал који друштво не смије игнорисати, преноси "Сајенс дејли".
