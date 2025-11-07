Чак 25 година прије дијагнозе може се видјети ко има ризик од деменције

Извор:
Ново истраживање показује да људи са лошим здрављем срца у средњим годинама имају знатно већи ризик да касније у животу развију деменцију.
Студија спроведена на више од 6.000 испитаника открила је да су они који су касније обољели од деменције имали повишене нивое протеина тропонина - показатеља оштећења срчаног мишића - чак 25 година прије него што су се појавили први симптоми болести.
Испитаници са високим тропонином на почетку истраживања имали су чак 38 одсто већу вјероватноћу да ће развити деменцију.
Професор Ерик Брунер, стручњак за епидемиологију и здравље са Универзитетског колеџа у Лондону, објаснио је:
"Промјене на мозгу код особа са деменцијом настају полако, деценијама прије него што се симптоми појаве. Контрола фактора ризика који су заједнички за срчане болести, мождани удар и деменцију, попут високог крвног притиска, може успорити или чак спречити њихов развој."
Зашто је тропонин важан показатељ?
Тропонин је протеин који љекари најчешће провјеравају када сумњају на срчани удар, али повишени нивои без присуства симптома могу указивати на трајно оштећење срчаног мишића или проблеме у његовом раду. То може имати ланчани ефекат – нарушити здравље крвних судова и смањити доток крви у мозак.
Учесници у истраживању, познатом као "Whitehall II", праћени су у просјеку 25 година, а током тог периода код 695 особа развила се деменција, преноси "Express".
Професор Брунер је додао:
"Сада је потребно спровести додатне студије како бисмо утврдили колико тачно тропонин у крви може да предвиди ризик од деменције. Наши резултати указују да би тропонин могао постати важан дио процене ризика за ову болест."
Срце и мозак су нераздвојни
Професор Брајан Вилијамс, главни научни и медицински саветник Британске фондације за срце, истакао је:
"Ова студија нас подсјећа да су здравље срца и мозга нераздвојно повезани. Када бринемо о срцу, истовремено дајемо свом мозгу најбољу шансу да лијепо стари. То значи да треба да држимо крвни притисак под контролом, пазимо на ниво холестерола, будемо физички активни, одржавамо здраву тјелесну тежину и не пушимо."
Он је додао и да Британска фондација за срце улаже 10 милиона фунти у Центар за истраживање васкуларне деменције, у сарадњи са Британским институтом за истраживање деменције, како би се пронашли бољи начини за превенцију и лијечење ове разорне болести.
Налази истраживања објављени су у часопису European Heart Journal.
Савјети за дуговјечност мозга и срца:
-Редовно контролишите крвни притисак и ниво холестерола.
-Вјежбајте најмање 30 минута дневно.
-Одржавајте здраву тјелесну тежину.
-Престаните са пушењем.
-Брините о менталном здрављу, стрес такође штети и срцу и мозгу.
