Лажни службеник узимао новац да "среди" подстицаје

Извор:
Агроклуб
07.11.2025
10:24
Коментари:0
Двојица оштећених насјели на причу "лажног службеника" који им је обећавао пољопривредне подстицаје из ФБиХ. На суду ће доказивати своју невиност!
Основни су у Бијељини потврдио је оптужницу против Р. Н. због продуженог кривичног дјела преваре. Како је наведено у оптужници Окружног јавног тужилаштва Бијељина, он се током октобра и новембра 2024. године лажно представљао као Р. М. звани Р., наводно запослен у Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства, те тврдио да може "средити" подстицаје за пољопривреду и садњу љешњака путем кувајтског фонда.
На тај начин, оптужени је, како се наводи, од А.Ф. прибавио 6.700 КМ, обећавајући да ће му помоћи у добијању подстицаја. Оштећени му је прво исплатио износ од 1.700 КМ, а потом након седам дана још 5.000 КМ.
У истом периоду, како се терети, на сличан начин преварио је и другог грађанина, С.Б., обећавајући му подстицаје "за лица бошњачке националности од стране арапске државе у сарадњи с холандском владом". Оштећени је, према оптужници, повјеровао у причу и осумњиченом исплатио 8.000 КМ.
У оптужници се наводи да је осумњичени, "у намјери да себи прибави противправну имовинску корист, довео друга лица лажним приказивањем чињеница у заблуду и тиме их навео да на штету своје имовине нешто учине", чиме је починио продужено кривично дјело преваре.
(Агроклуб)
