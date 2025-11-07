Logo

Камчатка се опет тресе, забиљежен земљотрес јачине 5,6 степени

Извор:

Танјуг

07.11.2025

10:20

Коментари:

0
Камчатка се опет тресе, забиљежен земљотрес јачине 5,6 степени
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 5,6 степени по Рихтеровој скали погодио је данас област источно од Камчатке, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 40 километара, удаљен од око 129 километара од града Петропавловска Камчатског.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

илу-лабубу-07112025

Занимљивости

Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Камчатку је 30. јула ове године погодио земљотрес јачине 8,8 степени, најјачи на свијету још од земљотреса који је погодио Јапан 2011. године.

Подијели:

Тагови:

Kamčatka

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

Занимљивости

Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

1 ч

0
Излагање диму од вејпова у трудноћи може деформисати лобању бебе, чак и без никотина

Здравље

Излагање диму од вејпова у трудноћи може деформисати лобању бебе, чак и без никотина

1 ч

0
Цвијановић: БиХ у стању хроничне кризе изазване страним интервенционизмом

БиХ

Цвијановић: БиХ у стању хроничне кризе изазване страним интервенционизмом

1 ч

1
Тоне мандарина пропадају у долини Неретве

Друштво

Тоне мандарина пропадају у долини Неретве

1 ч

0

Више из рубрике

Споран "ChatGPT": Тужбе против компаније "ОпенАИ" због самоубистава

Свијет

Споран "ChatGPT": Тужбе против компаније "ОпенАИ" због самоубистава

2 ч

0
Трамп данас са Орбаном у Бијелој кући

Свијет

Трамп данас са Орбаном у Бијелој кући

3 ч

0
У америчку војну базу стигао пакет, људи завршили у болници

Свијет

У америчку војну базу стигао пакет, људи завршили у болници

3 ч

0
Мајмун преминуо због зависности од алкохола: Користили га као забављача у кафићу

Свијет

Мајмун преминуо због зависности од алкохола: Користили га као забављача у кафићу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

11

32

Одложено суђење Мирославу Алексићу

11

30

Сијарто: Мађарска ће са САД потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије

11

16

Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију

11

12

Преминуо познати филмски редитељ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner