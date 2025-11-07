Камчатка се опет тресе, забиљежен земљотрес јачине 5,6 степени

Извор:
Танјуг
07.11.2025
10:20
Земљотрес јачине 5,6 степени по Рихтеровој скали погодио је данас област источно од Камчатке, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 40 километара, удаљен од око 129 километара од града Петропавловска Камчатског.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Камчатку је 30. јула ове године погодио земљотрес јачине 8,8 степени, најјачи на свијету још од земљотреса који је погодио Јапан 2011. године.
