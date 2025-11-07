Logo

Шеранић: Приоритет набавка мамографа

Извор:

СРНА

07.11.2025

11:50

Коментари:

0
Шеранић: Приоритет набавка мамографа

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је данас у Источном Сарајеву да је приоритет набавка мамографа за Болницу "Србија".

Шеранић је, уочи Симпозијума доктора медицине, рекао новинарима да му је драго што су "Дани Болнице `Србија`" у једном дијелу били посвећени и здрављу жена, те најавио да ће се у сарадњи са градом Источно Сарајево радити на набавци мамографа који је неопходан за цијелу регију.

"Драго ми је што након низа година не морамо да говоримо о финансијској стабилизацији Болнице `Србија`, јер су обавезе и дуговања ријешени и сада можемо да се бавимо стварима важним за грађане и планирамо нове програме", истакао је Шеранић.

Он је честитао Болници "Србија" на организацији "Дана Болнице" током којих су грађани и здравствени радници имали прилике да слушају интересантна предавања о здрављу мајки и дјеце, те да се ради на унапређењу услуга за ове пацијенте.

Посао

Занимљивости

Тражење посла постао прави пакао за генерацију З

Шеранић је подсјетио да су отворени центри за рани раст и развој у четири дома здравља у Републици Српској, који су интердисциплинарни центри за рано препознавање поремећаја код дјеце до седме године, како би се могло што прије реаговати.

Директор Болнице "Србија" Небојша Шешлија рекао је да се Симпозијумом доктора медицине о теми вакцинације завршавају "Дани Болнице", који су оправдали очекивања због учешћа шире друштвене заједнице.

Шешлија је навео да ће на Симпозијуму учествовати најеминентнији регионални стручњаци из области имунизације.

Он је рекао да ће бити настављена едукација кадра ради пружања што квалитетније здравствене заштите у Сарајевско-романијској регији.

Шешлија је захвалио ресорном министру, градоначелнику Источног Сарајева Љубиши Ћосићи и декану Медицинског факултета Дејану Бокоњићу за подршку Болници "Србија".

Подијели:

Тагови:

здравље

ministar

Ален Шеранић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како се правилно честита слава? Српска православна црква подсјећа госте на најважнији обичај

Друштво

Како се правилно честита слава? Српска православна црква подсјећа госте на најважнији обичај

2 ч

0
Тражење посла постао прави пакао за генерацију З

Занимљивости

Тражење посла постао прави пакао за генерацију З

2 ч

0
Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

Свијет

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

3 ч

0
Одложено суђење Мирославу Алексићу

Србија

Одложено суђење Мирославу Алексићу

3 ч

0

Више из рубрике

Сутра почиње изборна кампања

Република Српска

Сутра почиње изборна кампања

4 ч

2
Владимир Шешлија прешао у СНСД

Република Српска

Владимир Шешлија прешао у СНСД

5 ч

0
Каран: Саборност данас важнија него икада

Република Српска

Каран: Саборност данас важнија него икада

15 ч

0
Мијатовић за АТВ: Коначно дошло вријеме да се обрати пажња на Термоелектране

Република Српска

Мијатовић за АТВ: Коначно дошло вријеме да се обрати пажња на Термоелектране

15 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

14

28

Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

14

23

Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

14

23

Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT

14

11

Савјети произвођача: Како мањак горива штети вашем аутомобилу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner