Шеранић: Приоритет набавка мамографа

07.11.2025
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је данас у Источном Сарајеву да је приоритет набавка мамографа за Болницу "Србија".
Шеранић је, уочи Симпозијума доктора медицине, рекао новинарима да му је драго што су "Дани Болнице `Србија`" у једном дијелу били посвећени и здрављу жена, те најавио да ће се у сарадњи са градом Источно Сарајево радити на набавци мамографа који је неопходан за цијелу регију.
"Драго ми је што након низа година не морамо да говоримо о финансијској стабилизацији Болнице `Србија`, јер су обавезе и дуговања ријешени и сада можемо да се бавимо стварима важним за грађане и планирамо нове програме", истакао је Шеранић.
Он је честитао Болници "Србија" на организацији "Дана Болнице" током којих су грађани и здравствени радници имали прилике да слушају интересантна предавања о здрављу мајки и дјеце, те да се ради на унапређењу услуга за ове пацијенте.
Шеранић је подсјетио да су отворени центри за рани раст и развој у четири дома здравља у Републици Српској, који су интердисциплинарни центри за рано препознавање поремећаја код дјеце до седме године, како би се могло што прије реаговати.
Директор Болнице "Србија" Небојша Шешлија рекао је да се Симпозијумом доктора медицине о теми вакцинације завршавају "Дани Болнице", који су оправдали очекивања због учешћа шире друштвене заједнице.
Шешлија је навео да ће на Симпозијуму учествовати најеминентнији регионални стручњаци из области имунизације.
Он је рекао да ће бити настављена едукација кадра ради пружања што квалитетније здравствене заштите у Сарајевско-романијској регији.
Шешлија је захвалио ресорном министру, градоначелнику Источног Сарајева Љубиши Ћосићи и декану Медицинског факултета Дејану Бокоњићу за подршку Болници "Србија".
