Тражење посла постао прави пакао за генерацију З

07.11.2025
11:45
Старије генерације су увијек исмијавале жалбе младих људи на услове рада. Када сам имао двадесетак година, чинило се да стално слушамо коментаре о томе колико смо миленијалци лијени и уображени, баш као што су генерација X прије нас били незапослени.
Сада генерација З добија лошу репутацију јер је „незапослена“, наводно зато што не цијене достигнућа или би радије биле инфлуенсери јер им је интернет „спржио мозак“.
Али припадници Генерације З не заслужују такву површну клевету, јер је читав процес проналажења и задржавања првог посла постао исцрпљујућа и дехуманизујућа мука током протекле деценије, пише Њујорк тајмс .
Тржиште рада је ужасно
Тржиште рада тренутно изгледа суморно. Мајкл Мадовиц, главни економиста у Институту Рузвелт, описао га је као „страшну саобраћајну гужву“. „Ако сте тек дипломирани, покушавате да изађете на аутопут и нико вас не пушта унутра“, објаснио је. Послодавци у великим компанијама звуче готово узбуђено док за Волстрит журнал говоре о одржавању „витке“ структуре и смањењу броја запослених, све док то доноси краткорочне добитке.
Међутим, цјелокупно радно искуство за младе људе је било јадно много дуже него што је економија стагнирала. Раније ове године, новинар Дејвид Брукс разговарао је са једним старијим човјеком који је младе Американце назвао „најодбаченијом генерацијом“, описујући хиперконкуренцију која се проширила на све аспекте живота, чак и за оне најпривилегованије и најамбициозније.
Дехуманизована потрага за послом
С обзиром на то да се већина пријава за посао подноси онлајн, праг за пријаву је много нижи него што је био прије неколико деценија, са стотинама кандидата који се такмиче за сваку отворену позицију. Осјећај оскудице и недостатка почиње још раније, а многи престижни факултети се могу похвалити рекордно ниским стопама пријема.
Међутим, сада прве кругове селекције обавља вјештачка интелигенција, што додатно дехуманизује и претвара процес пријављивања у неку врсту игре. Ричард Јун, студент економије на Колумбији, рекао је да када његове колеге имају више интервјуа за послове у финансијама, пита их да ли су добили повратне информације. Они му одговарају: „Не разумијете. Од тих 20 разговора, 19 је било са ботовима.“
@aaronparnas1
11/6 ♬ original sound - Aaron Parnas
Постало је уобичајено да кандидати прилагођавају своје биографије кључним ријечима за које мисле да их вјештачка интелигенција преферира, рекао је Јун, како би имали шансу да пробију дигиталну препреку и једног дана успоставе људски контакт који би могао довести до понуде за посао. Или барем до правог пословног односа. Јун је тај процес назвао „дистопијским“.
Када добијете посао, почиње права дистопија
Али права дистопија почиње тек када добијете посао. Млади људи сматрају да послови нуде много мање менторства, а много више микроменаџмента.
Стиви Стивенс, двадесетседмогодишњакиња из Колумбуса, Охајо, каже да је у јулу напустила посао са пуним радним временом у фирми за дизајн изложби јер се осјећао превише надгледано и недовољно подржано. „Менаџери очекују да обавите шест послова у 40-часовној радној недјељи. Моја компанија је имала осредње бенефиције и нудила је мало или нимало професионалног раста или обуке“, рекла је.
Стивенс је додала да оно што она назива „технологијама надзора“ – апликације које синтетишу њене личне податке како би утврдиле ниво њеног труда – биле дио тог осјећаја микроменаџмента. Иако сада нема никакве бенефиције и суочава се са већом неизвесношћу као фриленсер, срећнија је јер има аутономију и контролу над својим временом и напорима.
Доба „босвера“
У посљедњих неколико година, послодавци све више користе такозвани „босвер“ за праћење продуктивности радника. Истрага листа „Тајмс“ из 2022. године открила је да су послодавци, у свим професијама и платним разредима, пратили употребу тастатуре, кретање и телефонске позиве и кажњавали запослене за вријеме које су сматрали „неактивним“.
Такав надзор не узима у обзир активности као што су разговор са колегама, размишљање или, ако радите у складишту, прављење пауза како вам се тијело не би покварило. Старији радници се бар сјећају времена прије него што је овај надзор постао свеприсутан, а данас можда имају довољно искуства да имају утицај и да се одупру најекстремнијим облицима надзора.
Генерација у очају
Стога не чуди што је радни документ Националног бироа за економска истраживања објављен у јулу открио да је очај међу младим радницима у Сједињеним Државама у порасту већ око деценију. Његови аутори, Дејвид Бланчфлауер и Алекс Брајсон, анализирали су податке из годишњег федералног здравственог истраживања 400.000 Американаца, фокусирајући се на број дана лошег менталног здравља - описаних као дани који укључују „стрес, депресију и емоционалне проблеме“.
Друштво
Бланчфлауер и Брајсон су открили да је ментално здравље радника млађих од 25 година сада толико лоше да су генерално једнако несрећни као и њихове незапослене вршњаци, што је новина посљедњих година. Пораст очаја је посебно изражен међу женама и мање образованим.
Прошле године, задовољство послом код људи млађих од 25 година било је око 15 поена ниже него код оних старијих од 55 година. То се догодило исте године када је задовољство порасло код свих осталих старосних група, према истраживању Конференцијског одбора.
Несрећа младих радника изгледа да је постала посебно изражена - било због брзог успона вјештачке интелигенције, несигурности на тржишту или неке горке комбинације пост-ковид малаксалости и општег незадовољства.
Зашто су млади радници толико незадовољни?
Брајсон има две хипотезе. Једна је да су се перцепције задовољства послом промјениле: млади људи очекују да буду срећнији од претходних генерација, дјелом зато што се пореде са својим вршњацима на друштвеним мрежама, само да би били разочарани монотонијом послова од 9 до 5. Али друга хипотеза се поклапа са оним што чујем од младих људи: радно мјесто је приметно горе.
Послодавци можда не продужавају радни дан, спекулише Брајсон, али количина посла која се очекује у сваком сату је „интензивирана“ јер послодавци биљеже и каталогизују сваки потез. Због тога се запослени осјећају као да немају контролу, што је „основно начело квалитетног рада – идеја да се осјећате као да имате одређени степен аутономије над оним што радите, умјесто да вам се само усмјерава као аутомату“, каже он.
Тражење излаза
Култура
Чини се да генерација З има неколико различитих реакција на ово стање. И Стивенс и Јун кажу да предузетништво виде као потенцијално безбеднију опцију од корпоративног рада у овом тренутку.
Јун је рекао да је видео члана породице како деценијама ради у компанији из Форчун 500, само да би потом био отпуштен, што га је навело да размотри мање традиционални пут. Друга опција је синдикализам. Брајсон се питао да ли је обновљена подршка синдикатима међу младима у САД ријешење.
