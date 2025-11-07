Опет одгођен излазак GTA 6

Извор:
Љубитељи једне од најочекиванијих игара свих времена, Grand Theft Auto VI, мораће да се наоружају са више стрпљења.
Rockstar Games и њихова матична компанија Take-Two Interactive поново су одложили излазак игре, овог пута за шест мјесеци. Нови званични датум изласка је сада 19. новембар 2026. године, умјесто раније најављеног маја исте године. Вијест је објављена уз квартални извјештај о заради компаније, преноси Variety.
Потребно је више времена за полирање
Компанија Rockstar Games је контактирала фанове путем друштвене мреже X, извињавајући се због дужег чекања. „Здраво свима, Grand Theft Auto VI ће бити објављен у четвртак, 19. новембра 2026. године. Жао нам је што смо додали додатно вријеме ономе што разумемо да је било дуго чекање, али ови додатни мјесеци ће нам омогућити да завршимо игру са нивоом углађености који очекујете и заслужујете. Желимо да вам се још једном захвалимо на стрпљењу и подршци“, наводи се у њиховом саопштењу.
Генерални директор компаније Take-Two, Штраус Зелник, објаснио је у интервјуу да је циљ да се направи невиђена игра. „У овом случају, наравно, покушавамо да објавимо најнеобичнију игру коју је ико икада видео у историји забаве. То је велики задатак. А у овом случају, Rockstar Games верује да је потребно ограничено додатно вријеме да се тај став усаврши“, рекао је Зелник.
Подсјећања ради, GTA 6 је у развоју већ више од деценије . Првобитни план је био да буде објављен на јесен 2025. године, што је потом помјерено за мај 2026. године, а сада чак и за сам крај те године.
Отпуштања у британском студију нису повезана са кашњењем
Недавна отпуштања око тридесет запослених у британској филијали компаније Rockstar Games нису повезана са одлагањем игре, према Take-Two-у. Док британски синдикат оптужује компанију за „кршење синдиката“, Rockstar је у сриједу објавио да су отпуштени запослени „утврђени како дистрибуирају и разговарају о повјерљивим информацијама на јавном форуму, кршећи наша корпоративна правила“.
Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.
We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX
Нагласили су да откази „ни на који начин нису повезани са правом људи да се учлане у синдикат или учествују у синдикалним активностима“. Портпарол компаније Take-Two је додатно појаснио ситуацију. „Ове двије ствари су потпуно одвојене, као и разлози које смо навели за сваку. И мислим да би њихово спајање било не само обмањујуће, већ и веома погрешно. Дакле, то су два потпуно одвојена питања“, рекао је.
Пословни резултати и будући планови
Компанија Take-Two је такође објавила финансијске резултате за квартал који се завршио 30. септембра. Компанија је пријавила приход од 1,77 милијарди долара и нето губитак од 133,9 милиона долара. Нето резерве су износиле 1,96 милијарди долара.
Главни покретачи прихода у протеклом периоду били су наслови NBA 2K26 и NBA 2K25, Borderlands 4, Toon Blast, као и дугогодишњи хитови Grand Theft Auto Online, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online.
Компанија је подигла своја очекивања за текућу фискалну годину, која се завршава 31. марта 2026. године, на између 6,4 и 6,5 милијарди долара. Поред тога, Take-Two је ажурирао свој календар издања, додајући „сљедећу итерацију BioShock-а“ и Zynga-ину игру Top Goal, а датуми изласка биће објављени накнадно.
