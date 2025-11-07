Logo

Пуповац: Не можете ништа јавно рећи, а да се не почне ширити говор мржње и пријетити

СРНА

07.11.2025

11:50

Пуповац: Не можете ништа јавно рећи, а да се не почне ширити говор мржње и пријетити

Предсједник Самосталне демократске српске странке (СДСС) Милорад Пуповац изјавио је да пријетње смрћу које добија нису новост, али да су постале учесталије, те указао да постоје снаге у Хрватској којим садашњи уставни поредак не одговара јер им је ближа 1941. година.

"Није то први пут, није нам непознато, ни мени, али ни другим људима унутар странке. Постало је нешто чешће и одлучили смо да се та врста директних пријетњи смрћу треба пријавити полицији", рекао је Пуповац, наводећи да је раније пријављивао само опасне пријетње.

Пуповац је указао да је на друштвеним мрежама учесталији говор мржње, позив на насиље и директне пријетње по живот.

"Не можете ништа јавно рећи, а да се не почне ширити говор мржње и пријетити, то је забрињавајући феномен", упозорио је Пуповац којем су недавно упућене пријетње смрћу након што је јавно критикова округли сто одржан у хрватском парламенту на којем су негиране жртве и злочини геноцида почињени у усташком концентрационом логору Јасеновац.

сплит-хулигани

Регион

Одређен притвор деветорици мушкараца због напада на Србе у Сплиту

Говорећи о недавном инциденту у Сплиту гдје су хулигани прекинули "Дане српске културе", Пуповац је истакао да је тамо требало да буде одржан културни догађај, те да тај инцидент говори о самим нападачима.

"Оптуживати људе да су хтјели нешто и правдати се тиме, то не држи воду, то је још један начин гдје показују какве су природе, те де се нису у стању суочити са оним што желе и зашто то желе", рекао је Пуповац.

Он је рекао да претпоставља да полиција и друге надлежне службе знају о чему се ради, да знају размјере феномена и групе која чини основу у извођењу оваквих и сличних облика ескалације, која је противзаконита, и да ће се позабавити тим да се то уведе у законске оквире.

Пуповац је истакао разлику између навијачке културе и преузимања идеологија које позивају на насиље и мржњу.

"Ко искориштава те младе људе од 14, 15, па до 20 и нешто година? Држава и институције се морају побринути за то. Коме се испоручују дјеца и ко злоупотребљава те младе људе?", упитао је Пуповац.

школа-учионица

Регион

На школи у Сплиту исписани графити пуни мржње: "Убиј Србина" и "Марш из Хрватске"

Пуповац је упозорио да се у Хрватској предуго толерише "продужавање ратне културе".

"Није добро да имамо осјећај да смо још у рату, а још мање је добро да се поједине групе организују и дјелују као да су ратне околности и као да чувају тековине рата, мимо закона и Устава... То није законски поредак него облици идеологије, дјеловања изван закона", истакао је он.

Он сматра да иза тога стоје политичке снаге које желе редефинисати Хрватску.

Према његовим ријечима, постоје снаге којима садашњи уставни поредак и садашњи национални идентитет Хрватске не одговара, они којима је ближа 1941. него 1991. година, а поготово 2001. и 2025. година.

"Замишљају Хрватску у којој је црна одјећа основна одјећа, у којој је мач са крстом основни симбол и у којој је (усташки поклич) "за дом спремни!" заправо поздрав који је неправедно искључен из хрватске историје, као што је НДХ искључена из уставног континуитета државности Хрватске, то желе промијенити", упозорио је Пуповац.

Он се осврнуо и на организацију округлог стола о Јасеновцу у Сабору, рекавши да је предсједник Сабора Гордан Јандроковић требао узети у обзир цјелокупни законски оквир, укључујући и пресуде Уставног суда, те да и премијер Андреј Пленковића има своју одговорност у овим околностима.

"Овај проблем није од јуче него од почетака државе", рекао је Пуповац за телевизију "Н1".

сплит-хулигани

Регион

Појавили се снимци напада на Србе у Сплиту

Пуповац је истакао да, упркос позитивним примјерима сарадње и суживота, у политици постоји тренд негативног приказивања српске заједнице.

"Пребацивање пажње на српску заједницу у Хрватској и програма српске заједнице је постала мода... То је злочеста политикантска злоупотреба да би се профитирало од негативне слике о српској култури која се ствара у политици. Људи на локалном нивоу виде да то има своје резултате и то се шири. Србе се, свјесно и несвјесно, слика као архинепријатеље Хрвата и Хрватске, о томе би требало размишљати", закључио је Пуповац.

СДСС саопштила је јуче да је Директорату полиције у Хрватској пријавила коментаре објављене на званичној страначкој "Фејсбук" страници у којима су упућене пријетње смрћу Пуповцу.

У пријави је наведено да су се испод објаве од 28. октобра, у којој је пренесен слободни говор Пуповца током расправе у Сабору Хрватске, а поводом округлог стола одржаног у парламенту на којем су негиране жртве и злочини геноцида почињени у усташком концентрационом логору Јасеновац, појавили коментари који садрже озбиљне пријетње смрћу.

