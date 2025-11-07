Logo

Француз кренуо на преглед код свог лијечника, ненамјерно дошао до Макарске ривијере

Извор:

Аваз

07.11.2025

09:12

Makarska More Hrvatska
Фото: Pixabay/deluxtrade

Неименовани Француз (87) урадио је нешто невјероватно. Наиме, он је ненамјерно превалио скоро 1.800 километара и завршио у Брелима.

Господин је ишао на рутински преглед код свог лијечника у близини мјеста становања. Али, умјесто да у навигацију упише адресу амбуланте у свом француском селу, уписао је 'Брела' те кренуо према Средоземљу, преко Италије, Словеније и на крају Хрватске.

Након предуге вожње, збуњени је возач стигао пред хотел 'Солине' у Брелима, пише Слободна Далмација.

Радници хотела брзо су уочили да нешто није у реду. Човјек је био сам, без пртљаге, а с обзиром на године, чинило се да није свјестан колико је далеко од дома.

- Господина смо одмах смјестили у хотел и побринули се да му ништа не недостаје. Контактирали смо надлежне службе и његову породицу у Француској, која је остала у потпуном шоку - испричали су радници за Слободну Далмацију.

У Француској је породица пријавила нестанак, јер старији мушкарац није долазио кући ни након неколико сати. Када је стигла вијест да је пронађен у Хрватској, услиједило је олакшање, али и невјерица. Хотел је одлучио заштитити приватност старијег господина и није допустио интервјуе док не стигне његова породица, која се одмах упутила према Хрватској.

