Цвијановић: БиХ у стању хроничне кризе изазване страним интервенционизмом

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је судски поступак против предсједника Милорада Додика вођен неуставно и стога је било очекивано да ће Уставни суд БиХ одбити апелацију његовог тима одбране против пресуде Суда БиХ.
"Они који су неуставно започели и водили поступак против Додика морали су ствар да доведу до краја, такође, неуставно. Апелација је била сјајна прилика да се правосуђе извуче из девијације и намјере каквој смо свједочили у посљедње двије и по године од када је трајао поступак и да се понаша у складу са Уставом", рекла је Цвијановићева у подкасту Новинске агенције Републике Српске - СРНА.
Она је нагласила да се сада отвара могућност за даље вођење поступка у Европском суду за људска права и изразила очекивање да ће ускоро кренути процедура.
Према њеним ријечима, интервенционизам у БиХ је резултовао правосудним поступком који не би био очекиван и прихватљив било гдје у цивилизованом свијету.
"Из овога се види како једна стар која се покрене за собом вуче низ других негативних посљедица и на крају се погази и изборна воља гласача и демократски процес избора предсједника. Затим, буду усвојени закони противно Уставу што јесте страни интервенционизам и онда се долази до улоге правосуђа које процесуира некога ко представља Републику Српску као једног од два ентитета у БиХ", навела је Цвијановићева.
Она је напоменула да се годинама види "сарајевска хистерија" и како се све што је на располагању жели злоупотријебити да би се обрачунало са Србима и Републиком Српском, као и демократски изабраним представницима.
Цвијановићева сматра да је БиХ у стању хроничне кризе и да се свака од њих односила на интервенцију међународног фактора.
"Најчешће су кризу проузроковали они који су обављали функцију високог представника, али и одлуке Уставног суда БиХ које нису биле у функцији заштите Устава. Много је оних који посматрају ситуацију у БиХ и кажу да је све исполитизовано и да је много онога што није смјело да буде контаминирано политиком. Све се ово дешавало и уз огроман медијски линч", рекла је Цвијановићева.
Она је оцијенила да из ових разлога опада повјерење грађана у правосуђе.
Цвијановићева је навела да се сада отвара простор да буду покренута нека друга питања што би значило да се сви у БиХ "излијече" од неуспјеха који траје 30 година и да буде начињен нови амбијент у коме ће бити грађени међусобни односи и дијалог у складу са Уставом, јер у супротном доћи ће до тоталног замора материјала.
"За варијанту сам да се бришу грешке из прошлости и да се много научених лекција стави пред нас како би видјели шта даље радити. У противном нема спаса",каже Цвијановићева.
Према њеном мишљењу, још нема краја кризи у БиХ, него је ријеч о завршетку процеса који није само судски.
Цвијановићева је оцијенила да је веома значајно што су представници Републике Српске успјели да дубоко интернационализују ситуацију у БиХ и да привуку пажњу да се све мора рјешавати исправно.
Она је поновила да је, нажалост, сва негативна енергија из Федерације БиХ /ФБиХ/ ишла према Републици Српској.
"Политички прваци из бошњачког корпуса би изумрли када не би било Додика и Републике Српске. Они немају другу тему, не причају о енергетским и инфраструктурним пројектима, нити се говори о повећању пензија и плата. Шта је са просвјетом, здравством и осталим стварима које нису уређене у ФБиХ? То је зато што нису добили државу коју им је неко обећао", рекла је Цвијановићева.
Она је подсјетила да је и ниво злоупотребе заједничких институција веома видљив и да се зауставља оно што је значајно за Републику Српску.
"Представницима из ФБиХ веома смета што постоји озбиљна институционална стабилност Републике Српске. Због функционалности Српске видљиво је да је у предности када је ријеч о односима у БиХ", навела је Цвијановићева.
Говорећи о буџету институција БиХ за ову годину, Цвијановићева је навела да би наредне седмице Предсједништво БиХ требало да се изјасни о Нацрту буџета који је утврдио Савјета министара.
"Ово би требало да буде посљедњи покушај да буџет институција БиХ за ову годину буде усвојен. Досадашњи приједлози друга два члана Предсједништва БиХ су имали мањкавости које су ишле до тога да не би могао бити спроводив. Ово што смо сада добили је добро, јер се мора санирати штета начињена запосленима у институцијама БиХ. Вјерујем да ће бити разума да буџет буде усвојен", рекла је Цвијановићева.
