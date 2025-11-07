Земљотрес 3,6 степени код Фоче

07.11.2025
09:53
Земљотрес од 3,6 степени Рихтерове скале регистрован је јутрос код Фоче, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Регистрован је 21 километар југоисточно од Фоче у 7.59 часова.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 23 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 7, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/d3XPOPaA0n
Жариште је било на дубини од 10 километара.
Други земљотрес јачине 3,1 степен регистрован је код Бугојна у 8.26 часова, преносио Срна.
