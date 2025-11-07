Logo

Земљотрес 3,6 степени код Фоче

07.11.2025

09:53

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес од 3,6 степени Рихтерове скале регистрован је јутрос код Фоче, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Регистрован је 21 километар југоисточно од Фоче у 7.59 часова.

Жариште је било на дубини од 10 километара.

Други земљотрес јачине 3,1 степен регистрован је код Бугојна у 8.26 часова, преносио Срна.

