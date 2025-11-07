Стјепановић: Прљав веш правосуђа БиХ иде у Стразбур

07.11.2025
Свјетска јавност имаће прилику да види ко и како доноси законе у БиХ, јер сав „прљав веш“ иде у Стразбур, изјавио је данас Лазар Стјепановић, правни представник Републике Српске, након што је крњи Уставни суд БиХ одбио као неосновану апелацију одбране предсједника Милорада Додика и потврдио одлуку ЦИК БиХ којом му је одузет мандат.
Правни тим предсједника Милорада Додика саопштио је раније да је апелација Уставном суду на пресуду Суда БиХ била само корак ка Европском суду за људска права у Стразбуру, гдје, вјерују, постоји и право и правда.
Суд БиХ је Додика правоснажно осудио на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због „непоштовања одлука Кристијана Шмита“.
„Зато можемо с позитивне стране да посматрамо ову одлуку Суда БиХ, по први пут имаћемо прилику да се право и правда траже на мјесту гдје је можемо и очекивати“, рекао је Стјепановић за РТРС.
Према његовим ријечима, уколико се Европски суд буде придржавао конвенција, велике су шансе да апелација обори одлуке из Сарајева.
Он је подсјетио још једном да Шмит за високог представника у БиХ није именован у складу с анексом 10 Дејтонског мировног споразума, гдје стоји да је за то потребна сагласност Савјета безбједности УН.
„А знамо да њу Шмит никада није добио и то ће правни тим објаснити и образложити. Када све саберете и сумирате можете доћи до закључка да је Уставни суд укинуо вољу грађана БиХ“, навео је Стјепановић.
Сматра да ће Европски суд у Стразбуру имати специфичан случај с каквим се до сада нису сусретали.
„Требало би да буде преседан, јер они се нису сусретали с оваквом ситуацијом да страно лице мијења кривичне законе у једној држави. Наравно да ће они покушати да оправдају све ово што се дешавало, иако ће имати јако тежак посао“, каже Стјепановић.
Појаснио је да процедура предвиђа рок од четири мјесеца за подношење апелације Суду у Стразбуру, а рок за одлуку је између двије и три године.
„Вјерујем да би Суд због свега могао много раније да донесе одлуку, а сви вјерујемо да ће она бити позитивна“, навео је Стјепановић.
